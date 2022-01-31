На Украине назвали показушной политической акцией ответ фигуриста по-английски на русский вопрос

Украинский журналист Артем Франков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что украинский фигурист ответил на английском языке на заданный по-русски вопрос на Олимпиаде.

«В украинском языке есть такое слово «дурбецало». Это специфическое украинское выражение, которое означает что-то между дураком и идиотом. Человек, который отвечает на русский вопрос на украинском и демонстративно отказывается давать комментарии на русском, таким как раз и является. Это показушная политическая акция. Либо их заинструктировали до такой степени, что они не знаю, куда деваться. В свое время была ситуация, когда украинские министры использовали переводчиков, общаясь с российскими. Это смех и грех. Они прекрасно знали русский и могли отвечать. Это политические понты», — сказал Франков «СЭ».

Ранее, 31 января, украинский фигурист Иван Шмуратко предпочел отвечать на английском на заданный на русском языке вопрос в микст-зоне.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).