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Сегодня, 14:31

На Украине назвали показушной политической акцией ответ фигуриста по-английски на русский вопрос

На Украине отреагировали на ответ фигуриста Шмуратко по-английски на русский вопрос
Мария Куцубеева
Корреспондент
Иван Шмуратко.
Фото Global Look Press

Украинский журналист Артем Франков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что украинский фигурист ответил на английском языке на заданный по-русски вопрос на Олимпиаде.
«В украинском языке есть такое слово «дурбецало». Это специфическое украинское выражение, которое означает что-то между дураком и идиотом. Человек, который отвечает на русский вопрос на украинском и демонстративно отказывается давать комментарии на русском, таким как раз и является. Это показушная политическая акция. Либо их заинструктировали до такой степени, что они не знаю, куда деваться. В свое время была ситуация, когда украинские министры использовали переводчиков, общаясь с российскими. Это смех и грех. Они прекрасно знали русский и могли отвечать. Это политические понты», — сказал Франков «СЭ».
Ранее, 31 января, украинский фигурист Иван Шмуратко предпочел отвечать на английском на заданный на русском языке вопрос в микст-зоне.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

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