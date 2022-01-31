Валуев раскритиковал власть Украины за отказ спортсменов разговаривать на русском языке на Олимпиаде

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на новость о том, что украинский фигурист ответил на английском языке на заданный по-русски вопрос на Олимпиаде.

«Это их власть, которая обязывает так делать. Иначе будут санкции. Мы это прекрасно знаем. У фигуриста было два варианта: пустить под откос всю карьеру, либо ответить на английском. Их же напугали, накачали. Украинский спортсмен рискует всем, отвечая на русском. Дело не в нем, а в руководителях страны. И запрет разговаривать на русском языке... Это значит наступить ногой на права человека. Где свобода слова? Где демократия?», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее, 31 января, украинский фигурист Иван Шмуратко предпочел отвечать на английском на заданный на русском языке вопрос в микст-зоне.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).