Украинский фигурист отказался общаться на русском с журналистами

Украинский фигурист Иван Шмуратко предпочел отвечать на английском на заданный на русском языке вопрос в микст-зоне.

Журналисты сначала спросили у Шмуратко, на каком языке ему удобнее говорить, на что он произнес «English».

После общения на английском один из журналистов задал вопрос на русском, на что Шмуратко все равно продолжил говорить по-английски. На вопрос о том, запрещено ли ему говорить на русском, Шмуратко по-английски ответил журналистам: «Все, что я могу здесь — это делать мою работу». И добавил, что на этих Олимпийских играх можно говорить только на украинском или английском.

Шмуратко родился в Киеве, ему 20 лет. В командном турнире украинцы будут делить с российской сборной соседние места на трибуне для команд.