Коляда, Трегубов и другие: кто из сборной России заболел коронавирусом перед Олимпиадой

Заболевшие перед Олимпиадой россияне.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Соревнования в Пекине будут проходить с учетом серьезных антиковидных мер, как было в случае с Олимпиадой в Токио-2020. Спортсмены сборной России выступят на Олимпиаде-2022 в Пекине под названием Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee — ROC).

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о введении специального протокола безопасности на ОИ-2022 в Пекине. Все спортсмены на время участия в соревнованиях будут находиться в специальном «пузыре», включающим в себя ежедневное тестирование на ковид. Спортсмены смогут ездить только на объекты, связанные с Играми в Китае — без выхода в город и контакта с местным населением. Если они не полностью вакцинированы от коронавируса или не имеют медицинского исключения, то им придется пройти карантин в течение 21 дня с момента прибытия. Данный протокол безопасности отражает основные меры, принятые на Олимпиаде-2020 в Токио.

25 января стало известно о том, что трехкратный чемпион России Михаил Коляда сдал положительный тест перед вылетом на предолимпийский сбор в Красноярск. В составе сборной его заменил Евгений Семененко.

25 января стало известно, что на сборах национальной команды России по фигурному катанию в Красноярске у трех участников взяты положительные анализы на коронавирус.Первый — фигурист Егор Базин, запасной сборной в танцах на льду, выступающий вместе с Елизаветой Худайбердиевой. Второй — тренер данной пары Денис Самохин. Третий — у тренера по ОФП группы Мишина Егора Челошкина.

Серебряный призер Олимпиады-2018 скелетонист Никита Трегубов сдал два положительных теста перед началом на коронавирус за 10 дней до отлета на Олимпиаду. Поззднее стало известно, что спортсмен отправится в Пекин, если быстро восстановится после коронавируса.

26 января б обслеист сборной России Василий Кондратенко заявил , что его тест на коронавирус дал положительный результат. Ранее стало известно, что разгоняющий Алексей Пушкарев, который находится на сборе олимпийской команды в Сочи, также сдал положительный тест на коронавирус. Президент федерации бобслея России Елена Аникина в разговоре с «СЭ» заявила , что

26 января нападающий сборной России по хоккею Артем Анисимов сдал положительный тест на коронавирус. Нападающий Владимир Ткачев был включен в число 25 игроков основного состава национальной сборной России по хоккею. Артем Анисимов переведен в число 6 запасных игроков.

Также 27 января стало известно, что руководитель сервис-группы Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус и пропустит Игры в Китае. В ближайшее время в Пекин отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

27 января биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов и массажист Роман Никитин не смогли вылететь со сборной России в Пекин. Вылет отложен как минимум на сутки: всем четверым потребуется дополнительное документальное подтверждение ранее перенесенного коронавируса для въезда в Китай.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине