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Сегодня, 14:02

Губерниев ожидает борьбы сборной России за медали в смешанной эстафете по биатлону на ОИ-2022

Георгий Скобликов

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на Олимпийских играх-2022.
«Состав оптимальный, будет борьба за медали от нашей сборной. Если Латыпов бежит последний этап, значит, спорстмен готов. Неготовых спортсменов никто ставить не будет. Нигматуллина, Резцова, Логинов, Латыпов — то, что напрашивалось. Вопросы были только по Эдуарду с учетом его пропуска января. Этот состав при раскладах может быть призером», — сказал Губерниев «СЭ».
В смешанной эстафете, которая пройдет 5 февраля в Пекине, за сборную России выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Начало гонки — в 12.00 по московскому времени.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Дмитрий Губерниев
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