Путин будет следить за Олимпиадой в Пекине по сводкам новостей

Президент России Владимир Путин будет следить за выступлениями отечественных спортсменов на Олимпиаде в Пекине в основном по сводкам новостей. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у него нет времени смотреть телевизионные трансляции.

«Очевидно, что, как и раньше, президент не имеет много времени, чтобы по телевизору смотреть [соревнования на Олимпиаде]», — цитирует ТАСС Пескова. - Но, конечно, мы получаем из Олимпийского комитета, из Минспорта ежедневные дайджесты — по Олимпиаде, по состоянию здоровья нашей команды и по тому, когда какие матчи, когда какие игры и так далее".