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Сегодня, 14:07

Путин будет следить за Олимпиадой в Пекине по сводкам новостей

Роман Шишов
Корреспондент

Президент России Владимир Путин будет следить за выступлениями отечественных спортсменов на Олимпиаде в Пекине в основном по сводкам новостей. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у него нет времени смотреть телевизионные трансляции.

«Очевидно, что, как и раньше, президент не имеет много времени, чтобы по телевизору смотреть [соревнования на Олимпиаде]», — цитирует ТАСС Пескова. - Но, конечно, мы получаем из Олимпийского комитета, из Минспорта ежедневные дайджесты — по Олимпиаде, по состоянию здоровья нашей команды и по тому, когда какие матчи, когда какие игры и так далее".

Зимняя Олимпиада открывается в Пекине 4 февраля. В этот день российский лидер нанесет визит в Китай, будет присутствовать на церемонии открытия Игр, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Источник: https://tass.ru/sport/13604807
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