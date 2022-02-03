Стало известно, сколько получат российские спортсмены за победу на Олимпиаде в Пекине

Мишустин рассказал, сколько получат россияне за победу на Олимпийских играх-2022

Российские спортсмены за победу на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине получат вознаграждение в размере 4 миллионов рублей. Серебряным и бронзовым призерам выплатят по 2,5 миллиона рублей и 1,7 миллиона рублей соответственно. Об этом заявил 3 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на Играх. За золотую медаль будет выплачено 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5, за бронзовую медаль — 1,7», — приводит слова премьер-министра ТАСС.

Мишустин также отметил, что вознаграждения получат тренеры и специалисты разных направлений, которые помогают олимпийцам добиваться успехов.

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Церемония открытия Игр состоится 4 февраля в 15.00 по московскому времени.