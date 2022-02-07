ФХР выступила с заявлением о скандальном матче Россия — Канада на Олимпиаде

В воскресенье, 6 февраля, на Олимпийских играх в Пекине со скандалом прошел матч женских хоккейных команд России и Канады (1:6).

Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте сообщает, что решение о переносе начала встречи было принято руководством Международной федерации хоккея (ИИХФ) и было связано с вопросами тестирования спортсменок обеих команд на коронавирусную инфекцию.

Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира — до 9:00 по местному времени. Однако к назначенному времени начала матча (12:10) данные из лаборатории не поступили. Президент ИИХФ Люк Тардиф вместе с директором международной федерации по правовым вопросам Эшли Элерт присутствовал на арене — и принял решение о переносе начала встречи на один час. Об этом Тардиф сообщил представителям обеих сборных.

Поскольку решение принималось в оперативном режиме, хоккеистки команды ОКР узнали о нем на несколько минут позже соперниц из Канады и успели выйти на лед. Подчинившись требованиям организаторов, команда вернулась в раздевалку.

Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с ИИХФ применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках.

По истечении второго периода результаты тестирования поступили организаторам матча в стопроцентном объеме, после чего ИИХФ предложила сборным провести третий период без масок. Выбор о продолжении встречи в масках либо без было делегировано обеим сборным. Команда ОКР предпочла выйти на лед без масок, а канадская сборная доиграла встречу в средствах индивидуальной защиты.