Россия опустилась на второе место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России опустилась на второе место в общекомандном медальном зачете Олимпиады в Пекине. На пепрвое место вышла Швеция, которая выиграла третью золотую медаль на Играх усилиями горнолыжницы Сары Хектор, которая победила в гигантском слаломе.

Ранее сегодня, 7 февраля, сборная России по фигурному катанию принесла Росси второе золото и первое место в медальном зачете. У команды стало 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

Швеция теперь опережает Россию по количеству медалей высшего достоинства (3 золотые, 0 серебряных и 0 бронзовых).

Третье место в медальном зачете занимает Норвегия (2-0-1). По общему количеству медалей Россия продолжает лидировать.