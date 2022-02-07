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Сегодня, 11:31

Россия опустилась на второе место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент

Сборная России опустилась на второе место в общекомандном медальном зачете Олимпиады в Пекине. На пепрвое место вышла Швеция, которая выиграла третью золотую медаль на Играх усилиями горнолыжницы Сары Хектор, которая победила в гигантском слаломе.

Ранее сегодня, 7 февраля, сборная России по фигурному катанию принесла Росси второе золото и первое место в медальном зачете. У команды стало 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

Швеция теперь опережает Россию по количеству медалей высшего достоинства (3 золотые, 0 серебряных и 0 бронзовых).

Третье место в медальном зачете занимает Норвегия (2-0-1). По общему количеству медалей Россия продолжает лидировать.

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