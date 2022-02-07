Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде

Начало матча задержали на час.

Женская сборная России по хоккею прибыла на матч против Канады и готовилась как обычно: разминка, раскатка, выход на стартовое вбрасывание. Вот только соперницы не торопились на лед — пока наши вовсю готовились к игре, канадки даже не показывались из раздевалки. Было понятно, что это связано с ковидом, но точной информации не было, а арбитры в разговоре с российской скамейкой заверили, что Канада начнет игру в меньшинстве из-за задержки времени. Но при этом не прояснили, когда стартует матч.

Пока российская сборная мерзла на скамейке (долгое время нашим почему-то не разрешали кататься), поступила удивительная информация. Как стало известно «СЭ», представители женской сборной Канады перед матчем с России потребовали предоставить результаты утренних тестов на коронавирус нашей команды из-за того, что ранее сразу у несколько российских хоккеисток были положительные результаты.

Однако это было невозможно по причине того, что организаторы Олимпиады сегодня не проверяли россиянок на ковид, последние тесты проводились вчера. В итоге после долгих консультаций сборных и представителей МОК сборные согласились выйти на лед в масках. Начало матча было задержано на час.

Masks under masks for both teams. Play to start at 1:15. pic.twitter.com/bBTzNdMXnX — Rob Longley (@longleysunsport) February 7, 2022

При этом российская сторона и не обязана была отправлять информацию о результатах тестов в канадскую федерацию — допуск спортсменов к матчам осуществляют организаторы. В керлинге же вообще допустили к соревнованиям спортсмена, который сдал положительный тест, — при соблюдении дистанции.

Интересно, сколько еще подобных скандалов стоит ожидать на этой Олимпиаде. Неспроста ходили слухи о том, что командные виды (а среди них зимой только хоккей и керлинг) могут перенести на другое время. Проблемы не заставили себя ждать.