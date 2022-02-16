В Госдуме объяснили большое количество серебра и бронзы у российских спортсменов на Олимпиаде

Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснили большое количество серебра и бронзы у российских спортсменов на Олимпиаде.

«Так бывает. Это соревнования! Не надо ничего придумывать. Никакой трагедии нет. Отсутствие флага и гимна? Хватит метафизику сюда засовывать. В общем это, конечно, влияет. Но я хочу уверить, что при подготовке спортсменов к соревнованиям этот фактор уходит не на первую роль. Здорово, когда поднимается гимн и флаг. Это понятно, но давайте не будем придумывать причины с потолка. А большое количество серебра и бронзы можно объяснить подготовкой, удачей. Это спорт, тут много факторов», — сказал Валуев «СЭ».

Всего россияне на Играх в Пекине завоевали 23 медали (4 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых).

Олимпиада стартовала 4 февраля и продлится до 20 февраля.