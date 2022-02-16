Около 500 миллионов человек посмотрели церемонию открытия Олимпийских игр-2022 по ТВ

Директор служб маркетинга и телевидения Международного олимпийского комитета (МОК) Тимо Лумме рассказал о том, сколько человек посмотрело церемонию открытия Олимпиады-2022 по телевизору.

«Церемония открытия была абсолютным успехом с точки зрения вещания. С уверенностью могу сказать сегодня, что она превысила охват предыдущих Игр — ее посмотрели 500 млн человек. Это самый высокий уровень телевизионного вещания в плане показа открытий. Рекорд был на Играх в Сочи — 398 млн», — приводит слова Лумме ТАСС.