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Пекин-2022

Сегодня, 07:16

Около 500 миллионов человек посмотрели церемонию открытия Олимпийских игр-2022 по ТВ

Сергей Разин
корреспондент

Директор служб маркетинга и телевидения Международного олимпийского комитета (МОК) Тимо Лумме рассказал о том, сколько человек посмотрело церемонию открытия Олимпиады-2022 по телевизору.

«Церемония открытия была абсолютным успехом с точки зрения вещания. С уверенностью могу сказать сегодня, что она превысила охват предыдущих Игр — ее посмотрели 500 млн человек. Это самый высокий уровень телевизионного вещания в плане показа открытий. Рекорд был на Играх в Сочи — 398 млн», — приводит слова Лумме ТАСС.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13721233
Олимпиада
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