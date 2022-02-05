Саночник Репилов заявил, что пытается на Олимпиаде-2022 выложиться по максимуму, но результата нет

Россиянин саночник Роман Репилов прокомментировал свои результаты в первых двух попытках на Олимпиаде-2022.

«Почему у меня такой большой проигрыш после двух заездов? Потому что ошибся во втором заезде, так как рисковал, — цитирует Репилова ТАСС. — Первый заезд был более-менее неплохой, но три десятых секунды до призовой тройки и полсекунды до лидера — это нереально много. Поэтому, когда поставил сани на лед, то понял, что нужно рисковать. У меня был тяжелый сезон, я пытаюсь из себя выжать все, что могу. Но сейчас уже пусто, выжимать нечего.

Конкретно для этой трассы, скорее всего, нужны другие сани. А для этого у меня не было ни времени, ни достаточного количества заездов, ни возможности что-то поменять. На этих санях я в прошлом году выиграл чемпионат мира, но все мои основные соперники эволюционируют, развиваются, а я остался чуть позади в этом сезоне, потому что мы ничего нового не сделали, не попробовали".

Репилов после двух попыток занимает 13-е место с отставанием в 1,772 секунды от первого места. Лидирует Йоханнес Людвиг из Германии (1 минута 54,501 секунды), следом за ним идут австриец Вольфганг Киндль (отставание 0,039 секунды) и итальянец Доминик Фишналлер (+0,304). Россияне Семен Павличенко занимает 10-е место (+1,400), Александр Горбацевич — 14-е (+1,977).

Третий и четвертый заезды саночников, по итогам которых будут разыграны олимпийские медали, пройдут 6 февраля.