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Сегодня, 17:13

Российские саночники заняли 8-е и 10-е места в двойках на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Соревнования саночников на Олимпиаде.
Фото AFP

На Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования саночников в двойках.

Победу одержали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Они в третий раз в карьере выигрывают Олимпийские игры, что делает их самым титулованным дуэтом в истории санного спорта.

Вторую строчку заняли их соотечественники Тони Эггерт и Саша Бенекен. На третьем месте осталась пара из Австрии.

Российский дуэт Александр Денисьев и Владислав Антонов показал 8-й результат. Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли 10-е место.

Санный спорт

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Двойка

2-й заезд

1. Вендль/Арльт (Германия) — 1.56,554 (58,255 + 58,299)

2. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 1.56,653 (58,300 + 58,353)

3. Штой/Коллер (Австрия) — 1.57,065 (58,426 + 58,639)

4. Ботс/Плюме (Латвия) — 1.57,419 (58,628 + 59,791)

5. Сикс А./Сикс Ю. (Латвия) — 1.57,437 (58,703 + 58,734)

6. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 1.57,597 (58,602 + 58,995)

7. Уокер/Снит (Канада) — 1.57,918 (58,895 + 59,023)

8. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.57,993 (59,040 + 58,953)

9. Хмелевски/Ковалевски (Польша) — 1.58,065 (58,992 + 59,073)

10. Богданов/Прохоров (Россия) — 1.58,508 (59,376 + 59,132)

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Олимпиада
Сборная России по санному спорту
Денисьев/Антонов
Тобиас Вендль
Эггерт/Бенеккен
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