Татьяна Иванова: «В ноябре сказала, что не хочу ехать в Пекин, но рада, что на Олимпиаде было все по-другому»

Российская саночница Татьяна Иванова рассказала о своем состоянии после возвращения из Пекина, где она выступала на Олимпиаде.

— Как добрались? Как ваша нога?

— Спасибо, с ногой все уже относительно лучше. Специалисты прислушались и исправили некоторые особенности, но в целом трассу не поменяли.

— А что конкретно вас не устраивало в трассе? Может, это и правда влияет на результаты?

— Ну это не влияет на результаты. Скорее всего, тут дело в безопасности спортсменов.

— То есть искривления были?

— Ну это сложно объяснить. Вы не спортсмены, поэтому это очень сложно объяснить, но я попробую — есть кривая прямая, как хвост дракона и там были радиусы, которые немного подрезали.

— Самое яркое впечатления от Пекина?

— Самое яркое до сих пор — наш ноябрьский сбор, когда мы катались, но было очень тяжело. Тогда я сказала, что не хочу сюда ехать, но очень рада, что на самой Олимпиаде было все по-другому.

— Вы сами побороли себя или команда подтолкнула?

— Ну у нас индивидуальный вид спорта. Каждый сам зарабатывает себе на Олимпиаду квоту. Конечно, без команды и тренеров этой медали бы не было.

— А что насчет графика и режима олимпийского?

— Все было хорошо, не было никаких проблем. Мы все были в одинаковых условиях.

— А, может, было что-то необычное?

— Нет, вообще ничего. Может, я просто устала и не могу вспомнить.

— Может, ограничивали себя?

— Нет, я стараюсь себя не ограничивать. Если я хочу много сладкого, я ем.

— Первое, что сейчас сделаете?

— Хочу домой сейчас очень.

Татьяна Иванова стала бронзовым призером в соревнованиях на одноместных санях. Это первая медаль Олимпиады в турнире женщин за всю историю развития вида спорта в России.