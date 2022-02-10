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Сегодня, 19:04

Главный тренер назвал удовлетворительным результат российских саночников в эстафете на Олимпиаде-2022

Сергей Чудинов назвал четвертое место российских саночников в эстафете на Олимпиаде удовлетворительным
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов оценил выступление команды на Олимпиаде-2022.

«На мой взгляд, ребята в двойках могли сегодня посильнее проехать, хотя они не намного хуже ехали, чем в целом по сезону, — цитирует Чудинова ТАСС. — Очень хорошо проехала Таня, у нее сегодня получилось даже лучше, чем в личной гонке. Но этого, к сожалению, оказалось недостаточно для медали. И в целом я считаю результат, показанный в эстафете, удовлетворительным».

В заключительный день олимпийского санного турнира россияне заняли четвертое место в командной эстафете. Из Пекина российские саночники вернутся с одной бронзовой наградой, которую завоевала в личном турнире Татьяна Иванова.

Золото в эстафетной гонке по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине выиграла сборная Германии, серебро у Австрии, бронзовые медали взяла сборная Латвии.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13673073
Олимпиада
Сборная России по санному спорту
Сергей Чудинов
санный спорт
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