Татьяна Иванова: «Когда прилетела в Пекин, поймала какой-то Дзен и наслаждалась»

Российская саночница Татьяна Иванова прокомментировала свое выступление на Олимпийских играх в Пекине. Она завоевала бронзу в соревнованиях одиночниц.

«Когда прилетела в Пекин, поймала какой-то Дзен и наслаждалась. На соревнования настраивалась, что нужно быть спокойной, проехать четыре попытки, и чтобы ничего не выбивало из колеи. Догнать немок было тяжело, уж очень большие отрывы. Но об удержании своей позиции все время не думала, хотела просто провести два хороших заключительных заезда», — приводит слова Ивановой сайт ОКР.

А ведь спортсменка только недавно восстановилась после серьезной травмы.

«Лангету сняла через пару дней после прибытия в Китай. Потому что соревнования были уже близко, и если до этого мне разрешали выходить на старт с костылем или с чьей-то помощью, то здесь сказали: «Давай сама», — отметила саночница. — Вообще, когда травмировалась, понимала примерные сроки восстановления и смиряться с ситуацией не хотела. У меня и так пауза между Олимпийскими играми получилась 8 лет, а доводить ее до 12... для меня это было слишком тяжело. И я всем говорила: «Нужно максимально быстро получить от врачей допуск».

Иванова стала первой российской саночницей, выигравшей олимпийскую награду в личных соревнованиях. До этого олимпийские медали в личных соревнованиях завоевывали советские саночницы Вера Зозуля и Ингрида Амантова в 1980 году.