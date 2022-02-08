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Сегодня, 21:00

Татьяна Иванова: «Когда прилетела в Пекин, поймала какой-то Дзен и наслаждалась»

Российская саночница прокомментировала свое выступление на Олимпийских играх в Пекине.
Иван Шитик
Корреспондент

Российская саночница Татьяна Иванова прокомментировала свое выступление на Олимпийских играх в Пекине. Она завоевала бронзу в соревнованиях одиночниц.

«Когда прилетела в Пекин, поймала какой-то Дзен и наслаждалась. На соревнования настраивалась, что нужно быть спокойной, проехать четыре попытки, и чтобы ничего не выбивало из колеи. Догнать немок было тяжело, уж очень большие отрывы. Но об удержании своей позиции все время не думала, хотела просто провести два хороших заключительных заезда», — приводит слова Ивановой сайт ОКР.

А ведь спортсменка только недавно восстановилась после серьезной травмы.

«Лангету сняла через пару дней после прибытия в Китай. Потому что соревнования были уже близко, и если до этого мне разрешали выходить на старт с костылем или с чьей-то помощью, то здесь сказали: «Давай сама», — отметила саночница. — Вообще, когда травмировалась, понимала примерные сроки восстановления и смиряться с ситуацией не хотела. У меня и так пауза между Олимпийскими играми получилась 8 лет, а доводить ее до 12... для меня это было слишком тяжело. И я всем говорила: «Нужно максимально быстро получить от врачей допуск».

Иванова стала первой российской саночницей, выигравшей олимпийскую награду в личных соревнованиях. До этого олимпийские медали в личных соревнованиях завоевывали советские саночницы Вера Зозуля и Ингрида Амантова в 1980 году.

Олимпиада-2022. Татьяна Иванова. Олимпиада 2022: Иванова взяла бронзу в санях! Россия — Финляндия в женском хоккее. Онлайн-трансляция 8 февраля

Источник: https://olympic.ru/news/beijing-2022/tatyana-ivanova-do-nachala-igr-v-pekine-vyhodila-na-start-s-kostylem-ili-s-chej-to-pomoshhyu/
Олимпиада
Сборная России по санному спорту
Татьяна Иванова
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