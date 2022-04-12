В Москву спустя два месяца доставили сани, на которых российские спортсмены выступали на Олимпиаде в Пекине

Начальник сборной России по санному спорту Артем Петраков сообщил, что в Россию доставили сани, на которых российские спортсмены выступали на Олимпиаде в Пекине.

«Сани вернули из Европы», — цитирует ТАСС Петракова.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля, соревнования саночников на Играх закончились 10 февраля. После завершения выступлений инвентарь сборной России был направлен из Китая в Западную Европу, однако из-за ограничения авиасообщения с Россией сани доставили в Латвию, где они находились до начала апреля.

С 13 по 14 марта в Сочи проходил чемпионат России, на котором несколько спортсменов, представлявших страну на Олимпиаде, отказались выступать из-за отсутствия боевых саней.