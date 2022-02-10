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Сегодня, 19:48

Саночник Демченко прокомментировал четвертое место в эстафете по санному спорту на Олимпиаде в Пекине

Демченко считает, что сборная России закономерно завоевала четвертое место в эстафете по санному спорту на Олимпиаде
Виктория Кравченко

Российский саночник Альберт Демченко высказался о четвертом месте в эстафете по санному спорту на Олимпиаде в Пекине.

«Я перед этим давал интервью, в котором говорил, что медали в эстафетной гонке возможны только в том случае, если упадут наши соперники. Но никто не ошибся, поэтому закономерное четвертое место», — цитирует Демченко ТАСС.

В заключительный день олимпийского санного турнира россияне заняли четвертое место в командной эстафете. Из Пекина российские саночники вернутся с одной бронзовой наградой, которую завоевала в личном турнире Татьяна Иванова.

Золото в эстафетной гонке по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине выиграла сборная Германии, серебро у Австрии, бронзовые медали взяла сборная Латвии.

Источник: https://tass.ru/sport/13673267
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