Президент Федерации санного спорта России была уверена в попадании саночницы Ивановой в тройку призеров Олимпиады

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт рассказала, что была уверена в том, что саночница Татьяна Иванова завоюет медаль Олимпийских игр 2022 года в личных соревнованиях.

«У меня много что есть сказать по этому поводу. В первую очередь о самой Тане — какой у нее был сезон, как она его провела со сломанной ногой. Она пропустила практически весь сезон.

Такая у нее выдержка! Я не понимаю, откуда в женщине может быть столько таких волевых качеств. Честно говоря, знала, что она станет призером — я просто как женщина от женщины почувствовала эту энергию и сразу все поняла. Она еще так на меня посмотрела после второго заезда, кинула на меня взгляд — я просто поняла, что все. Она мне хотела сказать: «Не волнуйтесь, я все сделаю!» — цитирует Гарт ТАСС.

Президент ФССР отметила, что в этот день она не переживала. «Сегодня я не волновалась и просто ждала, когда она это сделает. Я просто была уверена в ней на 100%. Она столько пережила в этом сезоне — так собраться после перелома ноги, она только на днях сняла гипс», — подчеркнула она. «У нее огромный потенциал, она и в 2030 году может [выступить]», — резюмировала Гарт, отвечая на вопрос о перспективах 30-летней саночницы.

Татьяна Иванова во вторник завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в личных соревнованиях. Она стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских личных соревнованиях по санному спорту.