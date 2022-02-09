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Сегодня, 18:16

Саночники Денисьев и Антонов не надеялись стать призерами Олимпиады в Пекине из-за отставания в технике

Иван Шитик
Корреспондент

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов, занявшие в среду восьмое место в олимпийских состязаниях экипажей саней-двоек, изначально не верили в то, что сумеют завоевать в Пекине медали из-за значительного технического превосходства соперников.

«Перед этой Олимпиадой мы ставили перед собой задачу-максимум — сделать на старте и максимум выжать на трассе в плане прохождения по ровным траекториям с минимумом ошибок, — сказал Антонов ТАСС. — Эту задачу мы выполнили, но отрывы от лидеров все равно большие, сами можете это увидеть. Поэтому на медаль мы здесь и не надеялись. В техническом плане провал большой, надо что-то искать».

«Трасса очень специфическая, и геометрия наших саней не подходит к ней. Когда были здесь в ноябре на тестовых тренировках, не сумели найти, за счет чего у соперников такая скорость», — добавил Денисьев.

Олимпийские соревнования по санному спорту завершатся 10 февраля эстафетной гонкой.

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Источник: https://tass.ru/sport/13660969
Олимпиада
Сборная России по санному спорту
Денисьев/Антонов
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