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Сегодня, 16:11

Российские саночники Денисьев и Антонов занимают девятое место после первой попытки в двойках на Олимпиаде

Иван Шитик
Корреспондент

Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов занимают девятое место после первой попытки в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине.

Лидерство захватили немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, преодолевшие дистанцию за 58,255 секунды. Вторыми идут их соотечественники Тони Эггерт и Саша Бенекен. На третьем месте располагаются австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер.

Денисьев и Антонов уступают лидерам 0,785 секунды. Россияне Андрей Богданов и Юрий Прохоров идут 11-ми.

Санный спорт

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Двойка

1-й заезд

1. Вендль/Арльт (Германия) — 58,255

2. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 58,300

3. Штой/Коллер (Австрия) — 58,426

4. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 58,602

5. Ботс/Плюме (Латвия) — 58,628

6. Сикс А./Сикс Ю. (Латвия) — 58,703

7. Уокер/Снит (Канада) — 58,895

8. Хмелевски/Ковалевски (Польша) — 58,992

9. Денисьев/Антонов (Россия) — 59,040

10. Пак Чин Йон/Чхо Чун Мюн (Корея) — 59,361

11. Богданов/Прохоров (Россия) — 59,376

Олимпиада
Денисьев/Антонов
санный спорт
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