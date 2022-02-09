Российские саночники Денисьев и Антонов занимают девятое место после первой попытки в двойках на Олимпиаде
Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов занимают девятое место после первой попытки в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине.
Лидерство захватили немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, преодолевшие дистанцию за 58,255 секунды. Вторыми идут их соотечественники Тони Эггерт и Саша Бенекен. На третьем месте располагаются австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер.
Денисьев и Антонов уступают лидерам 0,785 секунды. Россияне Андрей Богданов и Юрий Прохоров идут 11-ми.
Санный спорт
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Двойка
1-й заезд
1. Вендль/Арльт (Германия) — 58,255
2. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 58,300
3. Штой/Коллер (Австрия) — 58,426
4. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 58,602
5. Ботс/Плюме (Латвия) — 58,628
6. Сикс А./Сикс Ю. (Латвия) — 58,703
7. Уокер/Снит (Канада) — 58,895
8. Хмелевски/Ковалевски (Польша) — 58,992
9. Денисьев/Антонов (Россия) — 59,040
10. Пак Чин Йон/Чхо Чун Мюн (Корея) — 59,361
11. Богданов/Прохоров (Россия) — 59,376