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Сегодня, 00:40

Олимпиада-2022, санный спорт, микст: расписание командных соревнований

Сборные разыграют золотую медаль Олимпийских игр-2022 в санном спорте
Санный спорт.
Фото AFP

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по санному спорту среди сборных. Заезды пройдут в четверг, 10 февраля.

Состав сборной ОКР на Олимпиаде: женщины Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова; мужчины Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич; мужские двойки Александр Денисьев, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Юрий Прохоров.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпийские игры-2022. Санный спорт, команды(время начала — московское)

10 февраля, четверг

Микст. Командные соревнования. 16:30

Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/luge/
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