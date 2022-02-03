Олимпиада-2022, санный спорт, микст: расписание командных соревнований
Сборные разыграют золотую медаль Олимпийских игр-2022 в санном спорте
Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по санному спорту среди сборных. Заезды пройдут в четверг, 10 февраля.
Состав сборной ОКР на Олимпиаде: женщины Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова; мужчины Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич; мужские двойки Александр Денисьев, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Юрий Прохоров.
Олимпийские игры-2022. Санный спорт, команды(время начала — московское)
10 февраля, четверг
Микст. Командные соревнования. 16:30
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