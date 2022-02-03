Олимпиада-2022, санный спорт, микст: расписание командных соревнований

Сборные разыграют золотую медаль Олимпийских игр-2022 в санном спорте

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по санному спорту среди сборных. Заезды пройдут в четверг, 10 февраля.

Состав сборной ОКР на Олимпиаде: женщины Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова; мужчины Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич; мужские двойки Александр Денисьев, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Юрий Прохоров.

Олимпийские игры-2022. Санный спорт, команды(время начала — московское)

10 февраля, четверг

Микст. Командные соревнования. 16:30