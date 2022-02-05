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Сегодня, 16:51

После второго заезда саночников лучший из россиян занимает 10-е место

Иван Шитик
Корреспондент

На Олимпиаде-2022 в Пекине прошла вторая попытка в соревнованиях среди саночников.

Россияне не смогли улучшить свое положение. После второго заезда Семен Павличенко — десятый, Роман Репилов — тринадцатый, Александр Горбацевич — четырнадцатый.

Лучший результат показал немец Йоханнес Людвиг. Следом расположился австриец Вольфганг Киндль. Третьим идет Доминик Фишналлер из Италии.

Третья и четвертые попытки пройдут 6 февраля.

Олимпийские игры-2022

Пекин

Сани

Одиночки

Мужчины

По итогам двух попыток

1. Йоханнес Людвиг (Германия) — 1.54,501

2. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1.54,540

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.54,805...

10. Семен Павличенко (Россия) — 1.55,901

13. Роман Репилов (Россия) — 1.56,273

14. Александр Горбацевич (Россия) — 1.56,478

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по санному спорту
Роман Репилов
Семен Павличенко
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Российский саночник Репилов занимает восьмое место после первой попытки на Олимпиаде
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