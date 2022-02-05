После второго заезда саночников лучший из россиян занимает 10-е место
На Олимпиаде-2022 в Пекине прошла вторая попытка в соревнованиях среди саночников.
Россияне не смогли улучшить свое положение. После второго заезда Семен Павличенко — десятый, Роман Репилов — тринадцатый, Александр Горбацевич — четырнадцатый.
Лучший результат показал немец Йоханнес Людвиг. Следом расположился австриец Вольфганг Киндль. Третьим идет Доминик Фишналлер из Италии.
Третья и четвертые попытки пройдут 6 февраля.
Олимпийские игры-2022
Пекин
Сани
Одиночки
Мужчины
По итогам двух попыток
1. Йоханнес Людвиг (Германия) — 1.54,501
2. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1.54,540
3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.54,805...
10. Семен Павличенко (Россия) — 1.55,901
13. Роман Репилов (Россия) — 1.56,273
14. Александр Горбацевич (Россия) — 1.56,478
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