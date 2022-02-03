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Сегодня, 00:20

Олимпиада-2022, санный спорт, мужчины: расписание соревнований

Мужчины разыграют две золотых медали Олимпийских игр-2022 в санном спорте
Санный спорт.
Фото Reuters

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по санному спорту среди мужчин. Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, двойки — Александр Денисьев, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Юрий Прохоров.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпийские игры-2022. Санный спорт, мужчины (время начала — московское)

5 февраля, суббота

Мужчины. Одиночка, 1-й заезд. 14:10
Мужчины. Одиночка, 2-й заезд. 15:40

6 февраля, воскресенье

Мужчины. Одиночка, 3-й заезд. 14:30
Мужчины. Одиночка, 4-й заезд. 16:00

9 февраля, среда

Мужчины. Двойка, 1-й заезд. 15:20
Мужчины. Двойка, 4-й заезд. 17:00

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