Олимпиада-2022, санный спорт, мужчины: расписание соревнований

Мужчины разыграют две золотых медали Олимпийских игр-2022 в санном спорте

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по санному спорту среди мужчин. Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, двойки — Александр Денисьев, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Юрий Прохоров.

Олимпийские игры-2022. Санный спорт, мужчины (время начала — московское)

5 февраля, суббота

Мужчины. Одиночка, 1-й заезд. 14:10

Мужчины. Одиночка, 2-й заезд. 15:40

6 февраля, воскресенье

Мужчины. Одиночка, 3-й заезд. 14:30

Мужчины. Одиночка, 4-й заезд. 16:00

9 февраля, среда

Мужчины. Двойка, 1-й заезд. 15:20

Мужчины. Двойка, 4-й заезд. 17:00