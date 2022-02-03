Олимпиада-2022, санный спорт, мужчины: расписание соревнований
Мужчины разыграют две золотых медали Олимпийских игр-2022 в санном спорте
Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по санному спорту среди мужчин. Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, двойки — Александр Денисьев, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Юрий Прохоров.
Олимпийские игры-2022. Санный спорт, мужчины (время начала — московское)
5 февраля, суббота
Мужчины. Одиночка, 1-й заезд. 14:10
Мужчины. Одиночка, 2-й заезд. 15:40
6 февраля, воскресенье
Мужчины. Одиночка, 3-й заезд. 14:30
Мужчины. Одиночка, 4-й заезд. 16:00
9 февраля, среда
Мужчины. Двойка, 1-й заезд. 15:20
Мужчины. Двойка, 4-й заезд. 17:00
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