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Сегодня, 18:45

Татьяна Иванова: «Сейчас я очень счастлива, но эта медаль мне далась очень тяжело»

Российская саночница прокомментировала завоевание бронзовой медали на Олимпиаде в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Российская саночница Татьяна Иванова поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх в Пекине.

«Сейчас я очень счастлива, но эта медаль мне далась очень тяжело. Я до последнего не была уверена в том, что выиграю здесь медаль», — сказала Иванова ТАСС.

Иванова стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских соревнованиях по санному спорту в личных соревнованиях. Ранее на Играх в 1980 году в американском Лейк-Плэсиде советские саночницы Вера Зозуля и Ингрида Амантова завоевали золотую и бронзовые награды соответственно.

Олимпиада-2022. Татьяна Иванова. Олимпиада 2022: Иванова взяла бронзу в санях! Россия — Финляндия в женском хоккее. Онлайн-трансляция 8 февраля

Источник: https://tass.ru/sport/13650399
Олимпиада
Сборная России по санному спорту
Татьяна Иванова
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