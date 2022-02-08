Татьяна Иванова: «Сейчас я очень счастлива, но эта медаль мне далась очень тяжело»

Российская саночница Татьяна Иванова поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх в Пекине.

«Сейчас я очень счастлива, но эта медаль мне далась очень тяжело. Я до последнего не была уверена в том, что выиграю здесь медаль», — сказала Иванова ТАСС.

Иванова стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских соревнованиях по санному спорту в личных соревнованиях. Ранее на Играх в 1980 году в американском Лейк-Плэсиде советские саночницы Вера Зозуля и Ингрида Амантова завоевали золотую и бронзовые награды соответственно.