Матыцин поздравил саночницу Иванову с завоеванием бронзовой медали на Олимпиаде-2022

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российскую саночницу Татьяну Иванову с завоеванием бронзовой медали Олимпийских зимних игр в Пекине.

«Поздравляю Татьяну Иванову с завоеванием олимпийской «бронзы» — нашей первой награды на Играх в Пекине в санном спорте! Российская спортсменка, серебряный призер Олимпийских игр-2014 в командной гонке, чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, добилась успеха, несмотря на все трудности, с которыми она столкнулась в нынешнем сезоне.

В конце ноября она получила серьезную травму ноги во время этапа Кубка мира на пекинской трассе, но смогла успешно восстановиться, выиграть в январе Чемпионат Европы, а сегодня и свою первую личную олимпийскую медаль. На Играх-2022 Татьяна продемонстрировала стабильно высокие результаты во всех четырех заездах. Она проявила большую волю к победе, стойкость и чемпионский настрой. Наша спортсменка стала первой из россиянок, выигравших медаль Олимпийских игр в личных соревнованиях.

Отечественные саночницы последний раз становились призерами Игр 42 года назад, когда Вера Зозуля и Ингрида Амантова заняли первое и третье места в олимпийском турнире. Поздравляю с историческим достижением Татьяны Ивановой тренеров сборной, Федерацию санного спорта России и ее президента Наталию Гарт! Желаю нашим саночникам удачи в соревнованиях двоек и командной гонке на Играх в Пекине", — сказал Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Иванова во вторник, 8 февраля, стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских личных соревнованиях по санному спорту.

Золотую медаль выиграла немецкая саночница Натали Гайзенбергер. Она стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Второе место заняла Анна Беррайтер из Германии.