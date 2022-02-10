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Сегодня, 18:15

В Госдуме поддержали сборную России по санному спорту после эстафетной гонки на Олимпиаде

Артем Бухаев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поддержал сборную России по санному спорту после эстафетной гонки. Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли четвертое место.

«Команда рассчитывала на призовые места, — сказал Свищев «СЭ». — Все было нормально, но видите — четвертое место. Санный спорт в России развивается очень хорошо. Каждый год наши спортсмены показывают результаты все лучше и лучше. Видно, как много делает федерация для этого спорта. Немного не повезло на Олимпиаде. Нужно работать дальше, задел есть. Большое количество спортсменов говорит о том, что у федерации есть будущее. Четвертое место — почетное, расстраиваться не надо».

Золото в эстафетной гонке по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине выиграла сборная Германии, серебро — у Австрии, бронзовые медали взяла сборная Латвии.

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