В Госдуме поддержали сборную России по санному спорту после эстафетной гонки на Олимпиаде

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поддержал сборную России по санному спорту после эстафетной гонки. Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли четвертое место.

«Команда рассчитывала на призовые места, — сказал Свищев «СЭ». — Все было нормально, но видите — четвертое место. Санный спорт в России развивается очень хорошо. Каждый год наши спортсмены показывают результаты все лучше и лучше. Видно, как много делает федерация для этого спорта. Немного не повезло на Олимпиаде. Нужно работать дальше, задел есть. Большое количество спортсменов говорит о том, что у федерации есть будущее. Четвертое место — почетное, расстраиваться не надо».

Золото в эстафетной гонке по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине выиграла сборная Германии, серебро — у Австрии, бронзовые медали взяла сборная Латвии.