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Сегодня, 18:20

Стал известен состав сборной России по санному спорту на эстафетную гонку на Олимпиаде-2022

В состав сборной России по санному спорту на эстафетную гонку вошли Репилов, Иванова, Денисьев и Антонов
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов объявил состав команды на эстафетную гонку на Олимпиаде-2022.

«В эстафете выступят спортсмены, показавшие лучшие результаты в своих заездах. Кроме Романа Репилова и Татьяны Ивановой в состав команды будут включен экипаж Александра Денисьева и Владислава Антонова», — приводит слова Чудинова ТАСС.

Репилов в личном турнире занял девятое место, Иванова — выиграла бронзовую медаль, а Денисьев и Антонов показали восьмой результат в двойках.

Эстафета на Олимпийских играх пройдет 10 февраля.

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Источник: https://tass.ru/sport/13661041
Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по санному спорту
Денисьев/Антонов
Роман Репилов
Татьяна Иванова
санный спорт
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