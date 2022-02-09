Стал известен состав сборной России по санному спорту на эстафетную гонку на Олимпиаде-2022

В состав сборной России по санному спорту на эстафетную гонку вошли Репилов, Иванова, Денисьев и Антонов

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов объявил состав команды на эстафетную гонку на Олимпиаде-2022.

«В эстафете выступят спортсмены, показавшие лучшие результаты в своих заездах. Кроме Романа Репилова и Татьяны Ивановой в состав команды будут включен экипаж Александра Денисьева и Владислава Антонова», — приводит слова Чудинова ТАСС.

Репилов в личном турнире занял девятое место, Иванова — выиграла бронзовую медаль, а Денисьев и Антонов показали восьмой результат в двойках.

Эстафета на Олимпийских играх пройдет 10 февраля.