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Сегодня, 15:13

Иванова — о третьем месте на Олимпиаде: «На самом деле своей бронзе я рада так, словно завоевала золото»

Саночница Иванова рассказала об эмоциях от завоевания бронзы на Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко
Татьяна Иванова.
Фото Getty Images

Российская саночница Татьяна Иванова прокомментировала завоевание бронзовой медали на Олимпиаде в Пекине.

«На самом деле своей бронзе я рада так, словно завоевала золото. Этот сезон оказался для меня сложноват. Я травмировалась на этой же самой трассе, когда мы были в Китае на тренировочной неделе, долго ходила на костылях, потом с лонгеткой, а нужно было любой ценой получать допуск на Игры. Вообще, хотела бы сказать отдельное спасибо врачам, которые меня восстанавливали. Они реально сделали невозможное. До самого моего выступления мы постоянно были на связи, так что я не чувствовала себя брошенной», — цитирует Иванову RT.

30-летняя спортменка во вторник, 8 февраля, стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских личных соревнованиях по санному спорту.

Золотую медаль выиграла немецкая саночница Натали Гайзенбергер. Она стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Второе место заняла Анна Беррайтер из Германии.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/960255-ivanova-sani-travma-olimpiada
Олимпиада
Сборная России по санному спорту
Татьяна Иванова
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