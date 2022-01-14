Нас ждет «Чудо на льду-2»? Сборная США вновь состоит из студентов, которых точно нельзя недооценивать

15 человек представляют университетские команды, но кто-то из них станет звездой НХЛ.

Основа из NCAA

Сборная США одной из первых объявила состав на Олимпиаду, включив в окончательную заявку сразу 15 человек, выступающих в студенческой лиге NCAA. Даже с учетом того, что из-за отказа НХЛ ехать в Пекин выбор у генерального менеджера Джона Ванбисбрука ограничен, игнорирование ряда приличных игроков из европейских клубов кажется странным решением. Например, остались без внимания форварды Рид Буше («Локомотив») и Джордан Шредер («Йокерит»), а также лучший бомбардир чемпионата Швеции Райан Лаш («Фрелунда»). Однако определенную логику в политике руководства USA Hockey можно проследить. Дело совсем не в фигуре главного тренера Дэвида Куинна, который до работы в «Рейнджерс» очень здорово проявил себя именно в NCAA. Его предшественник Тони Грэнато к Пхенчхану тоже подходил с большим багажом знаний и опыта, полученных в НХЛ и студенческой лиге.

Для начала небольшое погружение в историю. Самое выдающееся событие за всю историю американского хоккея произошло 42 года назад. Оно вошло в анналы как «Чудо на льду». О сенсационной победе сборной США на домашней Олимпиаде в Лэйк-Плэсиде написаны книги и статьи, сняты документальные и художественные фильмы. Команда, состоявшая из студентов, обыграла ведущие европейские сборные, включая советскую. Понятно, что тогда у главного тренера Ларри Брукса было полгода, чтобы сколотить из молодых парней банду, готовую к любым испытаниям. На текущий момент перед Куинном стоит очень сложная задача слепить сплоченный коллектив за пару недель.

Четыре года назад американцы сделали ставку на хоккеистов, выступавших в Европе. Из NCAA было всего три человека, но каждый из них сыграл заметную роль и позднее нашел себе хорошее место в НХЛ. Лучшими бомбардирами команды тогда стали студенты Райан Донато и Трой Терри. Последнего в составе «Анахайма» можно считать самым прогрессирующим игроком лиги — на счету форварда «Анахайма» 36 очков в 38 матчах и результативная серия из 16 встреч. В Пхенчхане американцы два раза победили сборную Словакии, умудрились в овертайме оступиться против словенцев, по делу были разбиты россиянами и в четвертьфинале вылетели от чехов по итогам серии буллитов. Гордиться совершенно нечем.

Introducing the 25 men headed to Beijing! ?#WinterOlympics | @TeamUSA ?? — USA Hockey (@usahockey) January 13, 2022

Оправданный риск

Во времена, когда из коронавирусных ограничений отследить проще тех, кто выступает под боком, нынешняя ставка на студентов кажется оправданным риском. Из состава четырехлетней давности был вызван всего один человек — звезда КХЛ и лучший бомбардир «Йокерита» Брайан О'Нилл. Два нападающих «Торпедо» Кенни Агостино и Энди Миле еще недавно играли в АХЛ, поэтому их способности известны руководству сборной США. Чем хуже Буше или Лаш — понять со стороны нельзя.

Пока сложно однозначно утверждать, что в Китай поедут будущие звезды НХЛ. Хотя несколько человек выиграли золото молодежного чемпионата мира год назад, включая хитрого центра, второго номера последнего драфта Мэтти Бенирса и мощного защитника из хоккейной семьи Джейка Сэндерсона (пятый номер драфта-2020). Рядом с молодежью есть опытные мужики типа О'Нилла, Стивена Кэмпфера («Ак Барс») и Ника Шора («Сибирь»), суммарно проведшие свыше пятисот матчей в НХЛ. Очень многое будет зависеть от 23-летнего вратаря Страусса Манна. Он после окончания выступления за команду университета Мичиган проводит первый сезон в «Европе» и стал одним из открытий шведской лиги в составе «Шеллефтео», отражая в среднем 93 процента бросков (лучший показатель в чемпионате). При счастливом стечении обстоятельств команда способна зацепиться за медаль. Титул будет сравним с чудом, которое случилось в Лэйк-Плэсиде 42 года назад.

Состав сборной США на Олимпиаду

Вратари: Дрю Комессо (Бостонский университет), Штраус Манн («Шеллефтео», Швеция), Пэт Нэгл («Лихай Вэлли Фантомс», АХЛ).

Защитники: Стивен Кэмпфер («Ак Барс»), Брайан Купер («Оскарсхамн», Швеция), Брок Фэбер (Университет Миннесоты), Дрю Хеллесон (Бостонский колледж), Аарон Несс («Провиденс Брюинз», АХЛ), Ник Пербикс (Государственный университет Сейнт Клауд), Джейк Сандерсон (Университет Северной Дакоты), Дэвид Варсофски («Ингольштадт», Германия).

Нападающие: Энди Миле, Кенни Агостино (оба — «Торпедо»), Брайан О'Нилл («Йокерит») и Ник Шор («Сибирь»), Мэтти Беньерс, Брендан Бриссон (оба — Университет Мичигана), Ноа Кейтс (Университет Миннесота Дулут), Сэм Хенджес (Государственный университет Сейнт Клауд), Мэттью Найс, Бен Мейерс, Натан Смит (все трое — Университет Миннесоты), Марк Маклафлин (Бостонский колледж).

Главный тренер: Дэвид Куинн.