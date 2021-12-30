Самоуничтожение мирового хоккея. Олимпиада — без НХЛ, МЧМ — отменен, какой кошмар стоит ждать дальше?

Новый удар по виду спорта — за последнее время их слишком много.

Разочарование молодых парней, у которых отняли возможность исполнить мечту, и финансовые потери организаторов — это грусть в конкретном моменте. Она скоро пройдет. С этим можно жить дальше.

Отмена самого зрелищного и популярного хоккейного турнира по пустяковому поводу выглядит настоящим самоуничтожением для мирового хоккея. Оцените общую картину. Четыре игрока из трех сборных в течение пары дней сдали положительные тесты на «корону» при отсутствии серьезных симптомов и этим командам выписали по технарю. После чего, наконец, часть национальных федераций очнулась и потребовала прекратить безумный фарс. Однако более нелепого окончания чемпионата мира сложно придумать.

Пришло время пройтись огнем и мечом по принимающей стороне, которая забрала себе второй турнир за два года, надеясь компенсировать потери из-за «пузыря», и вчистую провалила его организацию. Реакция исключительно на последствия, а не анализ возможных сценариев в стремлении заранее подстраховаться, говорит о низком качестве управления. Это стыд и почти позор. Говорят, что решение закрывать на изоляцию целую команду из-за одного положительного теста довели до участников уже по ходу турнира во время одного из традиционных заседаний директората.

Даже американцы, если читать высказывания официальных лиц делегации между строк, едва сдержались, чтобы не устроить публичный скандал. Сильно дискредитировал себя и новый президент ИИХФ Люк Тардиф. На фоне своего предшественника и глыбы Рене Фазеля он выглядит мелкой сошкой, не способной проявлять гибкость и решать простые вопросы.

Культ Канады в хоккейном сообществе невероятно высок. Многие давно считают, что остальной мир должен равняться на гегемона. Знаю таких людей, которые занимают высокие посты в нашем хоккее. Но после свежего скандала пришло время дать трезвые оценки, перестать смотреть на заокеанских партнеров как инопланетных богов и заниматься самоуничижением. Они тоже люди, которые впадают в заблуждение и временами творят дичайшие вещи.

Можно сколько угодно ссылаться на антиковидные регламенты и каждый раз с умным видом заявлять об опасности новой волны «короны». Это больше не работает. Только вызывает возмущение. Даже в НХЛ, где обычно все молчат как рыбы, нашелся свой правдоруб в лице Брэда Маршана. Он в резкой форме выразил недовольство тем, как игроков лишили Олимпиады.

Отказ ехать в Пекин и досрочное прекращение МЧМ в течение недели для спорта, который теряет свою популярность, полная катастрофа. Понимания, что с этим делать дальше, лично у меня нет. Осознают ли остроту проблему первые лица — неизвестно.

Возможно, в данную секунду огорчение от произошедшего слишком велико, чтобы относиться ко всему спокойно. Можно утешать себя тем, что осточертевший всем вирус рано или поздно трансформируется в банальную простуду, и все наладится. Но пока сложно уйти от одной мысли — неспособность отвечать на новые вызовы и менять методы управления нанесет любимой игре вреда больше, чем можно представить. Люди, обладающие полномочиям, себе полностью дискредитировали, а достойных преемников у них нет. И это самое грустное в этой истории.