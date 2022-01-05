Молодые суперзвезды и скандальные личности из КХЛ. Кого Канада повезет на Олимпиаду?

Североамериканские инсайдеры рассекретили состав «Кленовых листьев».

Очертания состава сборной Канады на Олимпиаде в Пекине становятся все более четкими. И, судя по всему, они не будут иметь практически ничего общего с командой, которую Клод Жюльен возил на Кубок Первого канала в декабре. Разумеется, Hockey Canada никаких списков еще не объявляла. Однако сегодня североамериканские журналисты практически в полном составе рассекретили хоккеистов, которые через месяц поедут биться за олимпийское золото.

Сперва инсайдом пальнул журналист TSN Даррен Дрегер, который рассказал, что сборная Канады соберется через две недели, анонсировал появление на сборе голкипера «Локомотива» Эдди Паскуале и лидеров канадской молодежки Оуэна Пауэра и Мэйсона Мактавиша, не так давно вернувшихся с отмененного МЧМ. А спустя несколько часов его поддержал Скотт Уилер, который скопом вывалил оставшуюся часть из расширенного списка канадцев.

Расширенный состав сборной Канады на Олимпийские игры-2022 (по информации Скотта Уилера и Даррена Дрегера):

Вратари: Эдди Паскуале («Локомотив»), Деван Дубник («Шарлотт», АХЛ), Девон Леви (Северо-восточный университет, NCAA), Мэтт Томкинс («Фрелунда», SHL), Филипп Дерозье («Манитоба», АХЛ).

Защитники: Тайлер Уозерспун («Ютика», АХЛ), Майкл Дел Зотто («Оттава»), Крис Биграс («Уилкс-Барре», АХЛ), Джимми Олиньи («Манитоба», АХЛ), Коди Франсон («Херши», АХЛ), Оуэн Пауэр (Университет Мичигана, NCAA), Кайден Гюле («Эдмонтон Ойл Кингз», WHL).

Нападающие: Джек Макбейн (Бостонский колледж, NCAA), Пейтон Кребс, Джек Куинн (оба — «Рочестер», АХЛ), Джейк Виртанен («Спартак»), Брендан Лайпсик («Металлург»), Брэд Мэлоун, Адам Крэкнелл (оба — «Бейкерсфилд», АХЛ), Крис Терри («Бриджпорт», АХЛ), Джош Хо-Сэнг («Торонто Марлиз», АХЛ), Кэл О'Райлли («Лихай Вэлли», АХЛ), Скотт Уилсон («Шарлотт», АХЛ), Эрик Стаал (без клуба), Коул Перфетти («Манитоба», АХЛ), Кент Джонсон (Университет Мичигана, NCAA), Мэйсон Мактавиш («Питерборо», OHL).

Главный тренер — Клод Жюльен.

Сейчас можно говорить точно — хоккеисты из АХЛ и других североамериканских лиг едут в Китай. И этот факт не только существенно развязывает руки Жюльену при формировании состава, но и в разы увеличивает шансы его команды на золото. Можем ли мы сказать, глядя на проект этой сборной Канады, что у финнов, шведов или россиян больше мастерства и исполнителей? Да как бы не наоборот.

Причем ликвидировать дефицит исполнителей и креативных нападающих должен не член Тройного клуба и потенциальный капитан Эрик Стаал, который не желает уходить на покой и рвется на вторые Игры в своей карьере, а целая россыпь молодых звезд из первого раунда драфта. С Пейтоном Кребсом, Джеком Куинном и Коулом Перфетти, которые зажигают в АХЛ и стучатся в НХЛ, канадцы должны выглядеть не только молодо-талантливо, но и реально мастеровито.

Ну а что способны чертить в атаке Кент Джонсон и Мэйсон Мактавиш вместе с Оуэном Пауэром, который по набору атакующих навыков не уступает 99 процентам нападающих, вы могли видеть этой зимой. И если по зрелости первого есть определенные вопросы, то Мактавиш и Пауэр в свои 19 лет по физике и игровому интеллекту уже выглядят мужиками, готовыми к НХЛ. На Мэйсона с его густой бородой так вообще было смешно смотреть на ЮЧМ прошлой весной — особенно когда в финале ему пришлось играть против миниатюрного мальчика Владимира Грудинина.

Hey look it's Mason McTavish, the Anaheim Ducks' new center. He says his hockey IQ and knowing where to be on the ice are his greatest strengths. pic.twitter.com/5Y37gaxrwv — Greg Beacham (@gregbeacham) July 24, 2021

Помимо звездного Пауэра в обороне у Жюльена будет и капитан последней молодежки «кленовых» Кайден Гюле, также способный в случае чего порулить большинством в одной из спецбригад. Однако куда большую роль в этой команде должны будут играть некогда железобетонный энхаэловец Майкл Дель Зотто, потухший к 30 годам, и старый омский знакомый Коди Франссон, который после ухода из «Авангарда» второй сезон подряд результативно пылит в АХЛ.

Единственная и по-настоящему главная неожиданность — это появление в расширенном списке «отмененных» в Северной Америке Джейка Виртанена и Брендана Лайпсика, которых осознанно прокатили мимо Кубка Первого канала. Еще недавно канадские менеджеры ничего не хотели говорить о двух членах местного штрафбата, а Лайпсик философски размышлял о том, что непопадание на КПК означает стопроцентное непопадание на Олимпиаду. Но вдруг здравый смысл восторжествовал, и кахаэловские нападающие без каких-либо предпосылок и комментариев оказались амнистированы.

Вопрос только в том, надолго ли. Да и амнистированы они только в твиттере Уилера. Поэтому пока есть все основания предполагать, что включение Лайпсика и Виртанена в инсайдерский список — попытка прощупать почву и сделать срез общественного мнения, от которого так зависимы североамериканские чиновники в столь щепетильных вопросах. Тем более что сдать назад еще не поздно.

А еще выходит, что Эдди Паскуале может стать единственным участником КПК, который поедет на Олимпиаду, где он должен сколотить тандем с опытнейшим Деваном Дабником. Неужели европейские канадцы настолько разочаровали Старика Клода, что тот не желает видеть на финальных сборах ни Майе, ни Робинсона, ни Найта?