Сколько зарабатывает капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев

История о том, как живет и на ком женат олимпийский знаменосец сборной России.

Знаменосец сборной России на открытии Олимпийских игр в Пекине и капитан хоккейной сборной Вадим Шипачев получает одну из самых больших зарплат в Континентальной хоккейной лиге. Несмотря на это, спортсмен ведет достаточно тихий и скромный образ жизни. Расскажем, как и где живет его семья и сколько зарабатывает центральный нападающий.

Сколько зарабатывает

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев по контракту, рассчитанному на три сезона, получит 285 миллионов рублей, то есть 95 миллионов рублей за каждый год.

«СЭ» ранее публиковал рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Самая большая зарплата у защитника ЦСКА Даррена Дитца — 100 миллионов рублей за сезон. Второе место занимает Вадим Шипачев — 95 миллионов рублей. Третью строчку делят Теему Хартикайнен из «Салавата Юлаева» и Максим Шалунов из «Локомотива» с 90 миллионами рублей. Данная сумма — это минимальный заработок, без учетов бонусов и премий. Если Шипачев войдет в топ-3 бомбардиров Континентальной хоккейной лиги, то ему будет выплачен бонус по итогам регулярного чемпионата.

Еще Вадим стал капитаном сборной России по хоккею. Сейчас команда уже находится в Пекине и готовится к выступлению на Олимпиаде. За золото выплатят 4 миллиона рублей, серебряные призеры получат по 2,5 миллиона рублей, а за бронзовые медали дадут по 1,7 миллиону. Также есть единовременная выплата от государства: победители и призеры получают выплаты и от регионов, которые они представляют. Плюс выплаты от федераций и спортивных обществ (в случае выигрыша сборной Шипачев получит деньги от общества «Динамо»). Как и всегда, медалистам выдадут новые БМВ. За золото — X5 (6 миллионов рублей), за серебро — Х3, за бронзу — Х3, но ниже классом. При удачном выступлении на Играх чемпионы получают стипендию в 52 тысячи рублей.

Недвижимость хоккеиста

Вадим Шипачев играет сейчас в московском «Динамо», но собственной квартирой в столице не обзавелся и в ближайшее время не планирует. Его семья живет в съемной трехкомнатной квартире за 150 тысяч рублей. Жилище находится рядом со стадионом в Петровском парке, также рядом есть садики для детей. По словам хоккеиста, цены на квартиры в столице сумасшедшие и пока он не готов приобрести недвижимость здесь.

У нападающего есть шикарная квартира в Санкт-Петербурге. Также он построил дом в своем родном городе Череповце. Здесь всей семьей они проживают в теплое время года. Несмотря на то что стройка очень затянулась, коттедж наконец-то готов к проживанию. На участке также возвели баню.

Семья

Вадим уже много лет женат на Екатерине. Пара редко появляется на светских мероприятиях и не активно ведет социальные сети.

Познакомились они в социальных сетях, в «Одноклассниках». Оба из Череповца. Екатерина училась на экономическом факультете и совмещала учебу с работой на заводе «Северсталь» в отделе кадров. При знакомстве парень скрыл то, что он хоккеист из местной команды.

Девушка вспоминает: «Тогда Вадим мне сказал, что он студент. Когда мы встретились, меня смутила его машина. Он приехал на свидание на «Мицубиси-Лансер». Я думала тогда, как у студента может быть такая машина? Первая мысль — взял у своего папы покататься, пыль мне в глаза пустить решил. Спустя время он как-то спросил: «Мне надо уехать. Ты меня будешь ждать?» Тогда он и признался, что он хоккеист и с командой уезжает на игру. Я всегда считала, что спортсмены двух слов связать не могут, не читают книг. Но Вадим доказал обратное, он был очень интересным».

Изначально семья девушки была настроена против хоккеиста, хотела уберечь Екатерину. Родители думали, что у Вадима много девушек. Однако хоккеист оказался серьезно настроенным парнем. Спустя два года романтических отношений Вадим сделал предложение возлюбленной.

Катя призналась: «Я ожидала предложения руки и сердца 20 декабря — в наш день знакомства. Я думала, что он об этом помнит, но вот уже поздний вечер, а предложения так и не было. Я жутко обиделась. Но уже на следующий день я дома делала курсовую работу для университета, как в дверь раздался звонок, открываю и сразу ухожу делать учебу, села за компьютер. А тут Вадим встает на колено и говорит самые заветные слова. Он подготовился, комнату украсил лепестками роз. Получился очень романтический вечер! Про курсовую я забыла совсем тогда».

Счастливая семья воспитывает троих детей: двух девочек и мальчика.

Девушка вспоминает: «В первую мою беременность по результатам УЗИ должен был родиться мальчик. Я сразу же порадовала своего мужа этой новостью. Но все последующие УЗИ показывали, что мы ждем девочку. Вадим, конечно же, расстроился, ведь он мечтал о сыне. Он долго думал, что я его обманываю. Но я не виновата, так врачи сказали, они ошиблись, бывает. У нас две девочки, и он их обожает. От папы, когда он дома, вообще оторвать невозможно. Всегда вместе. Ну наконец-то у нас есть долгожданный сын».

Вадим любит свою семью и зачастую признается в этом на своей страничке в Instagram. Екатерина часто посещает матчи мужа, поддерживает его, хотя до сих пор не понимает правила игры в хоккей. Девушка полностью взяла на себя воспитание детей и создание домашнего уюта.