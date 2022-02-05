Гид по Олимпиаде-2022: каким будет мужской хоккейный турнир в Пекине

Участники, формат и расписание матчей.

9 февраля начнется мужской олимпийский хоккейный турнир. Как и четыре года назад в Пхенчхане, НХЛ проигнорировала Игры и не отпустила своих представителей в Китай. Сборные пригласили лучших хоккеистов из европейских лиг и некоторых игроков из минорных североамериканских турниров. Рассказываем главные подробности о мужском хоккее на Олимпиаде-2022.

Участники и формат мужского олимпийского хоккейного турнира

В турнире участвуют 12 сборных. Восемь лучших команд рейтинга ИИХФ (Канада, Россия, Финляндия, США, Швеция, Чехия, Германия, Швейцария) автоматически получили путевки в Пекин. Еще три (Словакия, Дания, Латвия) — через квалификационный отбор. Китайская сборная приглашена на Олимпиаду как страна-хозяйка соревнований. За несколько месяцев до Игр-2022 президент ИИХФ Люк Тардиф рассматривал снятие китайцев из-за низкого уровня хоккеистов. Однако от резонансной идеи преемника Рене Фазеля отказались — и хозяева получили шанс сыграть на родном льду.

Для некоторых натурализованных хоккеистов — это первый (рабочий) визит в Поднебесную. Дело в том, что базовый клуб китайской сборной «Куньлунь» играет в подмосковных Мытищах. Олимпиада — повод для хоккеистов посмотреть (как минимум из окон гостиницы и автобусов) на страну, которую они представляют.

На предварительном этапе 12 сборных разделены на три группы. Команды играют в один круг и определяют места для «посева» перед плей-офф. После группового раунда никто не вылетает. Команда может проиграть все матчи, но Олимпиада для нее все равно продолжится.

Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Далее все по классике — полуфиналы, финал и матч за третье место.

Состав групп

Группа А: Канада, США, Германия, Китай.

Группа B: Россия (ОКР), Чехия, Швейцария, Дания.

Группа С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия.

Маски на клюшках. Фото Getty Images

Ковидный регламент

Победит на Олимпиаде та сборная, которая не только обыграет всех соперников, но и справится с ковидом. Из-за коронавирусных ловушек турнир может стать самым непредсказуемым в истории. Для хоккейных сборных МОК разработал дополнительный протокол, включающий пояснения по проведению Олимпиады, если ухудшится ковидная обстановка.

На Игры-2022 сборным разрешили заявить 25 хоккеистов основного состава и шесть запасных. В случае травм или положительных тестов у кого-то из топ-25 резервистов могут повысить до основы. Замена производится не позднее чем за пять часов до начала матча. Возможны и обратные замены, если отстраненному игроку разрешат продолжить турнир.

Команде, которая не соберет минимальную заявку на матч (13 полевых и два вратаря), грозит техническое поражение. Если в группе из-за ковида не смогут сыграть оба соперника, им засчитают ничью без начисления очков в таблице.

В плей-офф осиротевшие сборные заменят команды с самым высоким рейтингом (по итогам матчей в группе) из тех, кто вылетел в предыдущей стадии. Ковидный регламент касается и финального этапа турнира. Оказывается, на Олимпиаде возможны два победителя. Это случится, если из-за «короны» слетят и команды, прошедшие в финал, и те, которые должны были разыграть третье место. Тогда организаторы вручат два золотых и два бронзовых комплекта медалей. Если заболеет один из финалистов, его заменит участник утешительного финала.