Гид по Олимпиаде-2022: каким будет мужской хоккейный турнир в Пекине
9 февраля начнется мужской олимпийский хоккейный турнир. Как и четыре года назад в Пхенчхане, НХЛ проигнорировала Игры и не отпустила своих представителей в Китай. Сборные пригласили лучших хоккеистов из европейских лиг и некоторых игроков из минорных североамериканских турниров. Рассказываем главные подробности о мужском хоккее на Олимпиаде-2022.
Участники и формат мужского олимпийского хоккейного турнира
В турнире участвуют 12 сборных. Восемь лучших команд рейтинга ИИХФ (Канада, Россия, Финляндия, США, Швеция, Чехия, Германия, Швейцария) автоматически получили путевки в Пекин. Еще три (Словакия, Дания, Латвия) — через квалификационный отбор. Китайская сборная приглашена на Олимпиаду как страна-хозяйка соревнований. За несколько месяцев до Игр-2022 президент ИИХФ Люк Тардиф рассматривал снятие китайцев из-за низкого уровня хоккеистов. Однако от резонансной идеи преемника Рене Фазеля отказались — и хозяева получили шанс сыграть на родном льду.
Для некоторых натурализованных хоккеистов — это первый (рабочий) визит в Поднебесную. Дело в том, что базовый клуб китайской сборной «Куньлунь» играет в подмосковных Мытищах. Олимпиада — повод для хоккеистов посмотреть (как минимум из окон гостиницы и автобусов) на страну, которую они представляют.
На предварительном этапе 12 сборных разделены на три группы. Команды играют в один круг и определяют места для «посева» перед плей-офф. После группового раунда никто не вылетает. Команда может проиграть все матчи, но Олимпиада для нее все равно продолжится.
Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.
Далее все по классике — полуфиналы, финал и матч за третье место.
Состав групп
Группа А: Канада, США, Германия, Китай.
Группа B: Россия (ОКР), Чехия, Швейцария, Дания.
Группа С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия.
Ковидный регламент
Победит на Олимпиаде та сборная, которая не только обыграет всех соперников, но и справится с ковидом. Из-за коронавирусных ловушек турнир может стать самым непредсказуемым в истории. Для хоккейных сборных МОК разработал дополнительный протокол, включающий пояснения по проведению Олимпиады, если ухудшится ковидная обстановка.
На Игры-2022 сборным разрешили заявить 25 хоккеистов основного состава и шесть запасных. В случае травм или положительных тестов у кого-то из топ-25 резервистов могут повысить до основы. Замена производится не позднее чем за пять часов до начала матча. Возможны и обратные замены, если отстраненному игроку разрешат продолжить турнир.
Команде, которая не соберет минимальную заявку на матч (13 полевых и два вратаря), грозит техническое поражение. Если в группе из-за ковида не смогут сыграть оба соперника, им засчитают ничью без начисления очков в таблице.
В плей-офф осиротевшие сборные заменят команды с самым высоким рейтингом (по итогам матчей в группе) из тех, кто вылетел в предыдущей стадии. Ковидный регламент касается и финального этапа турнира. Оказывается, на Олимпиаде возможны два победителя. Это случится, если из-за «короны» слетят и команды, прошедшие в финал, и те, которые должны были разыграть третье место. Тогда организаторы вручат два золотых и два бронзовых комплекта медалей. Если заболеет один из финалистов, его заменит участник утешительного финала.
Расписание матчей
Группа А
10 февраля, четверг
16.10 Канада — Германия
16.10. США — Китай
12 февраля, суббота
07.10 Канада — США
11.40 Германия — Китай
13 февраля, воскресенье
16.10 США — Германия
16.10 Китай — Канада
Группа В
9 февраля, среда
11.40 Россия (ОКР) — Швейцария
16.10 Чехия — Дания
11 февраля, пятница
07.10 Дания — Россия (ОКР)
11.40 Чехия — Швейцария
12 февраля, суббота
16.10 Швейцария — Дания
16.10 Россия (ОКР) — Чехия
Группа С
10 февраля, четверг
07.10 Швеция — Латвия
11.40 Финляндия — Словакия
11 февраля, пятница
11.40 Швеция — Словакия
16.10 Латвия — Финляндия
13 февраля, воскресенье
07.10 Словакия — Латвия
11.40 Финляндия — Швеция
Плей-офф
15 февраля, вторник
Квалификационный раунд
16 февраля, среда
1/4 финала
18 февраля, пятница
1/2 финала
19 февраля, суббота
Матч за третье место
20 февраля, воскресенье
Финал
Где смотреть трансляции
Прямые трансляции матчей российской команды покажут по Первому каналу и «России-1». На matchtv.ru будут доступны игры остальных сборных.