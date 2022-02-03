Вадим сыграл на Олимпиадах всего один матч!

Прояснилась главная интрига перед церемонией открытия Пекина-2022: стали известны знаменосцы нашей сборной. Ими будут Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев.

Решение неоднозначное. Потому что Шипачев отнюдь не выглядит железным кандидатом. Безусловно, он отличный хоккеист, капитан сборной. Двукратный чемпион мира. Второй бомбардир в истории КХЛ. Но на Олимпийских играх к своим 34 годам провел лишь один матч. В Пхенчхане. То есть у него имеется олимпийское золото, однако играл он в той команде далеко не ключевую роль. И это при том, что тот турнир был не сильнейшим.

Также Шипачева нельзя назвать медийным. В хоккейных кругах его знают, но за пределами — не особо. В соцсетях практически вся наша лыжная сборная популярнее его. Да и биатлонная. Про фигуристов вообще не говорим.

Плюс эта непонятная история с отдельным рейсом из Москвы в Пекин. Далеко не все российские олимпийцы ее поняли.

Вот вариант с Александром Третьяковым, абсолютной легендой скелетона, точно одобрили бы единодушно. Трудяга, который выиграл все возможные награды в своем виде спорта. Есть еще Семен Елистратов — триумфатор Сочи-2014 в шорт-треке. И живет не в горном кластере — ему удобно добираться. Наконец, двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Вайлд. Который открыто выражал готовность нести флаг. Руководство не рискнуло. Хотя резонанс был бы огромный.

Уж если идея была в том, что знаменосцем непременно должен стать хоккеист, то интереснее смотрится вариант с Никитой Гусевым. Именно он спас команду от неудачи в финале в Пхенчхане, забив немцам за 56 секунд до конца третьего периода и переведя игру в овертайм. Это было красиво и точно вошло в олимпийскую историю. Почему в итоге выбор остановили на Шипачеве — со стороны непонятно.

А вот по Фаткулиной — ноль вопросов. Начнем с того, что в нынешнем олимпийском созыве в принципе нет девушек — чемпионок Игр. Ольга была второй в Сочи-2014. У нее восемь медалей чемпионатов мира, включая золотую. Плюс она в числе десятков спортсменов, которых не пустили в Пхенчхан-2018. Вместо борьбы на трассах им пришлось биться в судах. И быть теперь знаменосцем — хоть какая-то компенсация за тот кошмар. Назло Григорию Родченкову, лично свидетельствовавшему против нее, на глазах у всего мира с улыбкой пройти на открытии Олимпийских игр, да еще в таком статусе, — это сильно.