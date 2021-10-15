Свежий рейтинг зарплат КХЛ. 150 самых дорогих хоккеистов лиги

Новая версия топ-листа самых высокооплачиваемых игроков нашего чемпионата от «СЭ».

«СЭ» в шестой раз публикует список самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. В последний раз мы делали это в мае этого года, когда многие клубы только начинали селекционную работу.

Мы составили топ-150 хоккеистов, которые получают зарплату 35 миллионов рублей и больше. Планка продолжает понижаться — пять месяцев назад в рейтинг вошли игроки с зарплатой в 40 миллионов и больше. В рейтинге указана базовая зарплата игрока, которая учитывается под потолком в 900 миллионов рублей, — без учетов бонусов и премий. То, что хоккеисты получат гарантированно.

Топ-150 рейтинг зарплат КХЛ в сезоне 2021/2022.

В топ-20 — всего восемь россиян

После отъезда нападающего московского «Динамо» Дмитрия Яшкина в «Аризону» самым дорогим игроком КХЛ стал защитник «Барыса» Даррен Диц с зарплатой в 100 миллионов рублей в год. Это единственный хоккеист, получающий девятизначную сумму. Следом идет Вадим Шипачев с окладом в 95 миллионов рублей в год. Правда, центрфорвард «Динамо» уже заработал премию в 19 миллионов рублей — как ранее сообщал «СЭ», этот бонус прописан в контракте Шипачева за 20 набранных очков в регулярном чемпионате. На достижение этого результата у Вадима ушло меньше месяца.

По 90 миллионов рублей в год получают Теему Хартикайнен и Максим Шалунов, который перешел из ЦСКА в «Локомотив». У армейцев не было столько свободных средств под потолком, и ярославцы выиграли борьбу за лучшего снайпера прошлого плей-офф. Несмотря на переход из «Локомотива» в «Трактор», сохранил зарплату в 75 миллионов рублей в год Владимир Ткачев. Что поделать, центрфорвард — дефицитная позиция на российском рынке.

Вернулись в КХЛ летом защитник Вячеслав Войнов и нападающий Михаил Григоренко — оба получили по 70 миллионов рублей в год. Слава потолку зарплат: если бы это было несколько лет назад, игроки могли бы рассчитывать на суммы в несколько раз больше. Сейчас же разница в зарплатах между хоккеистами сокращается. При этом в топ-20 всего восемь российских игроков: найти классного легионера сложно, а чтобы удержать такого игрока у себя (примеры — Хартикайнен, Ларсен, Метсола, Паскуале) или заполучить на рынке (Буше, Да Коста, Пулккинен, Уил), приходится переплачивать.

Явно не оправдывающими себя можно назвать контракты Андре Петерссона (75 миллионов рублей в год), Шэйна Принса (60 миллионов рублей в год), Пера Линдхольма (55 миллионов рублей в год). А вот подписанные в межсезонье соглашения Альберта Яруллина (65), Филиппа Майе (60), Брэндана Лайпсика и Дмитрия Кагарлицкого (по 55), Станислава Галиева (50) и Петера Цегларика (45) можно назвать успешными.

Летом оттока звезд из КХЛ в Северную Америку практически не было. Из опытных игроков можно выделить разве что Яшкина да Владимира Ткачева, который попал в немилость у руководства СКА и отправился в «Лос-Анджелес». Егор Чинахов и Василий Подколзин могли бы рассчитывать на большой контракт, оставшись в России, но точно не попали бы в топ-20. А вот качественных игроков заметно прибавилось — Григоренко, Гусев, Войнов, Майе, Уил, Виртанен.

Подписание по ходу сезона как способ сэкономить

Сразу несколько игроков из нашего рейтинга подписали контракты не с начала сезона. Кто-то сделал это еще летом, как Дамир Жафяров, получивший от «Торпедо» 50 миллионов рублей до конца сезона. Но тут вряд ли можно говорить о какой-то экономии: срок контракта в КХЛ начинается с 1 июля, и нижегородцы заплатят своему лидеру практически как за полный сезон. Чуть больше сэкономили в Минске, когда подписали нападающего Марио Кемпе в конце августа за 43 миллиона рублей.

А вот в случае, например, с новичком СКА Никитой Гусевым экономия получается приличной. За остаток сезона герой Олимпиады-2018 получит 60 миллионов рублей. Это сумма за шесть с половиной месяцев — представьте, сколько бы вышло за полноценный сезон длиной в десять месяцев (с 1 июля по 30 апреля). Похожая история и с форвардом «Спартака» Джейком Виртаненом. За восемь месяцев (контракт подписан в начале сентября) он получит 48 миллионов рублей: если бы контракт был подписан до 1 июля, за сезон канадец получил бы 60 миллионов.

При этом нельзя сказать, что менеджеры целенаправленно идут на позднее подписание хоккеистов — в таком случае всегда есть риск, что нужного игрока перехватят конкуренты. Кто-то, как Гусев, до последнего ждет предложений из НХЛ, с кем-то затягиваются переговоры. А сэкономленная сумма — всего лишь приятный бонус. Стоящие игроки в итоге все равно получат свои деньги.

Больше всего супердорогих игроков — в «Локомотиве»

ЦСКА представлен в рейтинге наибольшим количеством хоккеистов — целых 14 представителей армейского клуба получают в год 35 миллионов рублей и более. По 13 игроков — у «Салавата Юлаева», «Автомобилиста», «Авангарда» и СКА. А вот в топ-20 первенство захватил «Локомотив» — у ярославцев сразу четверо игроков получают 75 миллионов рублей, а еще один — 90. В итоге на эту суперпятерку «Локо» тратит ни много ни мало 390 миллионов рублей — это 43 процента от потолка зарплат.

Представительство клубов в топ-150.

Четко прослеживается граница между первыми десятью клубами и остальными. «Йокерит» вроде и не отнесешь к бедным клубам, но и там всего шесть игроков перешагнули рубеж в 35 миллионов рублей и лишь двое получают по 50 миллионов. Столько же игроков в рейтинге и от «Спартака», но там до полтинника никто не дотянулся.

Сразу шесть клубов не представлены в рейтинге — это «Куньлунь», «Адмирал», «Амур», «Нефтехимик», «Северсталь» и рижское «Динамо». На их примере заметно, как благодаря работе менеджеров клубы могут бороться за попадание в плей-офф с более обеспеченными. «Нефтехимик» опережает «Барыс» с самым дорогим игроком лиги, а «Северсталь» и рижане борются за место в восьмерке. Иногда вынужденная ставка на молодых — к лучшему.