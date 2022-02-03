Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Статьи
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Новости
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 23:50

Шипачев — идеальный кандидат на роль знаменосца сборной. Он прошел через недоверие и стал главной звездой КХЛ

Михаил Зислис считает Шипачева идеальным кандидатом на роль знаменосца сборной России на открытии Олимпиады-2022
Михаил Зислис
Обозреватель
Вадим Шипачев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадиму предстоит переломить неприятную традицию.

Шипачев — идеальный кандидат на роль знаменосца. Лично у меня нет ни единого возражения. Хоккей на Олимпиаде — «дело государственной важности», если вспоминать о словах тренера сборной России Алексея Кудашова, которые он произнес в интервью пару недель назад. Президентский вид спорта, учитывая его популярность в высших эшелонах власти. Для подготовки национальной команды сделали все, включая самые непопулярные меры. Даже чартер, на котором она отправилась в Пекин, говорят, был выделен по инициативе одного высокопоставленного чиновника. С учетом занятости лыжников и фигуристов в ближайшие дни кому еще доверить флаг, пусть это и не привычный российский триколор?

Вадим Шипачев и&nbsp;Ольга Фаткулина. Знаменосцы сборной в Пекине — хоккеист Шипачев и конькобежка Фаткулина. Почему так?

На прошлой Олимпиаде после первой игры со словаками Шипачев угодил в запас, где и просидел до конца турнира. Руководство сборной тогда отнеслось к нему слишком пристрастно, понимая, что у них есть Дацюк, Капризов, Гусев, Ковальчук и другие. Шипачевым можно было пожертвовать. Его роль в завоеванном титуле оказалась минимальной, но свою золотую медаль он получил. Однако сейчас ни у кого язык не повернется сказать, что его выбор незаслуженный.

На протяжении трех лет капитан сборной России считается лучшим игроком КХЛ, который с легкостью выводит на новый уровень своих партнеров по звену. И если наша лига теряет популярность, то Шипачев — самая последняя причина этого. Ближе к 30 он перестал быть букой, который смотрит на журналистов как на врагов, жжет глаголом на обычных пресс-конференциях, сам инициирует информационные поводы, с желанием снимается в рекламе, может прийти в школу на урок физкультуры. Такому человеку нельзя не симпатизировать. Он делает все, что требуется, как на льду, так и за его пределами.

Некоторые коллеги после сегодняшней новости вспомнили о Гусеве. Он был героем олимпийского финала четыре года назад. Но при этом техничный нападающий по натуре интроверт и из своей скорлупы вылезает крайне редко. Для него ажиотаж, связанный с ролью знаменосца, скорее стал бы лишней тратой сил и энергии, чем поводом для вдохновения. К тому же после неудачной попытки закрепиться в НХЛ он перезагружает карьеру и пока далек от того, чтобы на постоянной основе доминировать даже в СКА. Перед Пхенчханом ситуация для Гусева была совсем иной.

В нынешней истории Шипачева смущает только один фактор. Больше мистический, но от этого не менее важный. После 1994 года российские спортсмены, которым доверяли нести флаг на открытии зимней Олимпиады, оставались без золота. Только конькобежец Дорофеев в 2006-м выиграл серебряную медаль. Остальные остались даже без пьедестала. Хоккеисты невероятно суеверные люди. Шипачеву и его товарищам придется ломать ужасную тенденцию.

Ольга Фаткулина. «Перед Пхенчханом меня оклеветали и пытались забрать медаль. Роль знаменосца — приз за все мои страдания». Фаткулина — о выборе ОКР

Вадим Шипачев
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Валерия Васнецова — о карантине в Пекине: «Я очень сильно похудела и хочу, чтобы все это закончилось»
Журанков: «Трусова по спортивному посылу напоминает мне Плющенко»
Фуркад опасается проиграть в борьбе за место в МОК. Знаменитый биатлонист рвется в политику
«Спортсмен имеет право гордиться своей идентичностью». Американский фигурист ответил Жулину про небинарного партнера по команде
Олимпиада 2022: в Пекине стартует командник по фигурке. Онлайн-трансляция
«Дэвис и Смолкин в команднике — это несправедливо и незаслуженно!» Авторская колонка Евгения Плющенко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Легенды хоккея открыли в Сочи выставку, приуроченную к Олимпиаде-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости