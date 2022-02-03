Вадиму предстоит переломить неприятную традицию.

Шипачев — идеальный кандидат на роль знаменосца. Лично у меня нет ни единого возражения. Хоккей на Олимпиаде — «дело государственной важности», если вспоминать о словах тренера сборной России Алексея Кудашова, которые он произнес в интервью пару недель назад. Президентский вид спорта, учитывая его популярность в высших эшелонах власти. Для подготовки национальной команды сделали все, включая самые непопулярные меры. Даже чартер, на котором она отправилась в Пекин, говорят, был выделен по инициативе одного высокопоставленного чиновника. С учетом занятости лыжников и фигуристов в ближайшие дни кому еще доверить флаг, пусть это и не привычный российский триколор?

На прошлой Олимпиаде после первой игры со словаками Шипачев угодил в запас, где и просидел до конца турнира. Руководство сборной тогда отнеслось к нему слишком пристрастно, понимая, что у них есть Дацюк, Капризов, Гусев, Ковальчук и другие. Шипачевым можно было пожертвовать. Его роль в завоеванном титуле оказалась минимальной, но свою золотую медаль он получил. Однако сейчас ни у кого язык не повернется сказать, что его выбор незаслуженный.

На протяжении трех лет капитан сборной России считается лучшим игроком КХЛ, который с легкостью выводит на новый уровень своих партнеров по звену. И если наша лига теряет популярность, то Шипачев — самая последняя причина этого. Ближе к 30 он перестал быть букой, который смотрит на журналистов как на врагов, жжет глаголом на обычных пресс-конференциях, сам инициирует информационные поводы, с желанием снимается в рекламе, может прийти в школу на урок физкультуры. Такому человеку нельзя не симпатизировать. Он делает все, что требуется, как на льду, так и за его пределами.

Некоторые коллеги после сегодняшней новости вспомнили о Гусеве. Он был героем олимпийского финала четыре года назад. Но при этом техничный нападающий по натуре интроверт и из своей скорлупы вылезает крайне редко. Для него ажиотаж, связанный с ролью знаменосца, скорее стал бы лишней тратой сил и энергии, чем поводом для вдохновения. К тому же после неудачной попытки закрепиться в НХЛ он перезагружает карьеру и пока далек от того, чтобы на постоянной основе доминировать даже в СКА. Перед Пхенчханом ситуация для Гусева была совсем иной.

В нынешней истории Шипачева смущает только один фактор. Больше мистический, но от этого не менее важный. После 1994 года российские спортсмены, которым доверяли нести флаг на открытии зимней Олимпиады, оставались без золота. Только конькобежец Дорофеев в 2006-м выиграл серебряную медаль. Остальные остались даже без пьедестала. Хоккеисты невероятно суеверные люди. Шипачеву и его товарищам придется ломать ужасную тенденцию.