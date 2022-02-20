Капитан и знаменосец сборной провел посредственный турнир. Что случилось с Шипачевым?

Всего три очка в шести матчах.

Вадим Шипачев был капитаном и главной звездой сборной России на Олимпиаде, нес флаг Олимпийского комитета на открытии игр в Пекине. Совершенно заслуженно: Вадим уже несколько лет остается лучшим игроком КХЛ. Был он и в победном Пхенчхане-2018, правда, выпал там из состава после первой игры.

Учитывая общий дефицит креативных игроков в составе (так тренерский штаб подбирал хоккеистов), на Шипачева и Никиту Гусева была особая надежда. Но Вадим ушел в тень еще на групповом этапе. Всплеск произошел лишь в игре с датчанами, когда Шипачев забросил свою единственную шайбу в Пекине. В полуфинале и финале Шипачева на льду снова не было видно. Всего 3 (1+2) очка в шести матчах — непривычно слабый результат для главной звезды этой сборной.

Безусловно, значительная часть вины лежит на тренерском штабе — Шипачев играл в непривычный для себя хоккей. Вбрасывать шайбу и бежать за ней, толкаться — не то, чем славится центрфорвард московского «Динамо». А когда из его тройки убрали единственного креативного игрока Гусева, Шипачеву вообще стало не с кем играть.

Несмотря на общий уровень и статус, Шипачев систематически проваливает ключевые игры. В Пхенчхане он неудачно сыграл со словаками и сел в запас до конца турнира, в последнем Кубке Гагарина провалил серию против СКА, да и в целом в «Динамо» ни разу не проводил успешный плей-офф.

Статус главной звезды КХЛ у Шипачева никто не заберет. Да и в сборной шансы у него будут — с центральными нападающими в стране все очень печально. Вот только чтобы стать по-настоящему великим, Вадиму нужно затащить важнейший матч.