Без надежной игры голкипера российская сборная могла не дойти до финала.

Иван Федотов после досадного поражения в финале пришел в микст-зону и ответил на все вопросы журналистов. Разобрал пропущенные голы, выдал проникновенный монолог об упущенном шансе и будущем. Открытость Ивана — редкость для вратарей. Кажется, в Пекине ничто не могло пошатнуть его равновесие. Ни острые вопросы коллег, ни давление извне, ни активность соперников на льду. Голкипер до начала турнира провел четыре матча в плей-офф КХЛ, а за сборную выходил только на Евротуре. Отсутствие опыта не помешало Федотову вывести сборную в финал.

Олимпиада перевернула ожидания от российского состава. Дойти и достойно биться с Финляндией в золотом матче нам помогла линия, которую до турнира называли наиболее проблемной. Точнее, ее единственный представитель — Иван Федотов. Тренерский штаб доверил голкиперу ЦСКА все матчи в группе и плей-офф — и даже в таком режиме он остался в тонусе и до последнего дарил партнерам надежду на камбэк с финнами. Нападающий датчан Петер Регин даже сравнил Ивана с другим голкипером-гигантом — Василием Кошечкиным. Вратарь «Магнитки» в 2018-м взял золото корейской Олимпиады. Федотов остался только с серебром — но его вины в поражении от Суоми нет.

Опасения за голкиперов сборной перед Играми-2022 были не лишены здравого смысла. Сколько матчей на высоком международном уровне провели Иван Федотов и Тимур Билялов? Ноль. Только Александр Самонов, для которого сезон в СКА складывался как ночной кошмар, знал, что такое чемпионат мира. Коллеги, предполагая состав команды на Олимпиаду, метались с тройкой вратарей. КХЛ после отъезда за океан Игоря Шестеркина и Ильи Сорокина не подготовила ни одного топ-голкипера для сборной. Оказалось, не все так печально и крутой вратарь у России все-таки есть. Надежная игра Федотова на Кубке Первого канала помогла ему стать основным в сборной. Иван в одиночку прошел весь турнир, а его дублеров не проверили даже в группе.

Федотов после двух «сухарей» со Швейцарией и Данией, когда он излучал уверенность и не давал поводов для беспокойства, получил шесть шайб от Чехии. Меня долго терзал вопрос: почему Ивану не дали выходной? На третий матч в группе напрашивалась замена вратаря — логично было бы выпустить Самонова или Билялова. Тренеры же выбрали голкипера ЦСКА, который ближе к концовке выглядел не таким свежим и пропустил пару необязательных голов.

Переживал, что перед четвертьфиналом Федотов мог не справиться с давлением. Не пошло бы у Ивана в плей-офф, а подстраховать его и некому. Неудачные дни бывают у каждого: залетит одна «ковыряшка», потом другая. А замену тренеры не подготовили. Самонов и Билялов сидят без практики с начала января. Как они вошли бы в игру — загадка. Тренеры сами загнали себя в угол по вратарскому вопросу, но Федотов команду не подвел и вытащил сборную в финал Олимпиады. Заслуга Ивана в победе над шведами по буллитам ничуть не меньше, чем Арсения Грицюка или Егора Яковлева. Пару важных сейвов вратарь сделал в концовке четвертьфинала с датчанами, когда нервишки у полевых начали шалить. Права на ошибку у Федотова не было — слишком на тоненького сборная побеждала по пути к золотому матчу.

В финале Иван сыграл неидеально. Вспомните вторую шайбу финнов, перед которой он неудачно сыграл клюшкой и отдал пас сопернику. Все так, но нельзя обвинять голкипера в поражении, когда нападающие забивают один гол. Один гол — во втором матче подряд. Разве это чемпионская атака? Понимаю, если бы через терпение и пахоту вытаскивали матчи словаки, датчане или те же немцы. Упрощение игры с минимумом креатива — не наш путь к золоту. Не путь страны, которая исторически предпочитала комбинационный хоккей. Обреченность в атаке — точно не проблема Федотова, без которого россияне получили бы от финнов больше двух голов.

Прогресс Ивана за последние годы очевиден. Дублер (а скорее, «полуторный» вратарь) в «Тракторе», первый номер ЦСКА, а затем и олимпийской сборной. Карьера Ивана развивается в правильном направлении. Попробовать закрепиться в задрафтовавшей его «Филадельфии» — логичное ее продолжение. Контракт голкипера с армейцами истекает 30 апреля. 25 лет — оптимальный возраст для отъезда за океан. На Олимпиаде Федотов повысил свои котировки в глазах руководства «Флайерз». Мысли о возможной смене лиги рассудит плей-офф КХЛ. Теперь Федотов — не просто перспективный вратарь, которого приглашали в сборную на какие-то Евротуры. Иван — основной голкипер серебряной олимпийской сборной. Это останется с ним навсегда.