«Возмутительное заявление!» Финские СМИ в ужасе от слов Фазеля после финала с Россией

Финские СМИ в ужасе от слов Фазеля после финала с Россией

Заявление экс-президента ИИХФ выбесило финнов.

Победа в финале Олимпиады стала для Финляндии исторической — ранее сборная Суоми ни разу не выигрывала олимпийское золото. Но местные СМИ не столько праздновали победу своей сборной, сколько негодовали по поводу высказывания экс-президента ИИХФ Рене Фазеля.

Напомним, что он после победы финнов заявил следующее: «Я не фанат такого работящего хоккея, который в последние годы демонстрировала Финляндия. Но они так же играли на Кубке Первого канала, где тоже одолели Россию. Я бы назвал это шахматной тактикой. У меня нет ключа к такой игре. Слова Ларионова о том, что Россия работала, а не играла? Хоккеисты должны получать удовольствие от игры, а не просто работать. И для болельщиков это тяжело смотреть, когда игра проходит у бортов. Шайба слишком мало проходила через центр».

При этом Фазель не скрывал, что болел за Россию и расстроен поражением команды Жамнова.

Сборная Финляндии. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Iltalehti

Автор издания Italehti Харри Хепоярви не сдержал эмоций после слов Фазеля: «Возмутительное заявление! Фазель говорит, что мы обыграли Россию благодаря удаче. Бывший президент ИИХФ приуменьшил значение олимпийского золота Финляндии»

Хепоярви делает акцент на том, что по броскам у финнов солидное преимущество (31-17), и напоминает о том, что следующий чемпионат мира пройдет в Финляндии: «Любимая команда Фазеля на предстоящем турнире понятна».

MTV:

Микко Хюютия из MTV также раскритиковал бывшего президента ИИХФ: «Фазель, который не скрывает своих симпатий к России, в воскресенье выразил обеспокоенность направлением развития международного хоккея, при этом в грубой форме раскритиковав нашу сборную.

Также в материале отметили соцсети «Авангарда»: речь о шутке клуба после финала. «Клуб КХЛ преподнес забавный сюрприз своему финскому защитнику Вилле Покке». В твиттере омского клуба была выложена фотография из раздевалки, где место Покки было заклеено, а на листе была надпись Fired («Уволен» — в переводе с англ.).

В Балашихе Вилле Покку ждёт сюрприз ? pic.twitter.com/tFVPTTo92B — ХК Авангард (@hcavangardomsk) February 20, 2022

Разумеется, журналисты отметили и главного творца успеха сборной — главного тренера Юкку Ялонена, который до этого трижды выигрывал чемпионаты мира. «Юкка Ялонен привел «львов» к исторической олимпийской победе в Пекине. Для Ялонена это уже четвертая крупная победа в роли руководителя финской сборной по хоккею».

«Из Швеции: уважение Юкке Ялонену — лучшему тренеру в мире для сборных. Поздравляю, Финляндия. Никто не заслужил золото так, как вы». Это финны приводят слова Адама Юханссона, редактора шведского издания Expressen.

Ilta Sanomat

Теему Сувинен из Ilta Sanomat выделяет Марко Анттилу: «Он был изолирован перед турниром из-за ковида, но в итоге снова стал важной частью команды. Победный гол забил Бьорнинен, но его организовал Анттила. В его случае уместно использовать фразу «игрок для больших матчей».

Еще один автор портала Саша Хуттунен объясняет силу финской сборной: «Суоми удивительно хорошо контролировали ход игры. Финляндия провела свой лучший матч на турнире в финале, команда хорошо действовала по ситуации. Защита и игра в нападении сработали, и у России действительно не было большого количества возможностей на победу. Финляндия достойно выдержала натиск и выиграла золотые медали».

При этом в Финляндии удивлены слабой игрой соперника — в третьем периоде российская сборная нанесла всего три броска в створ ворот. «Теперь русским придется объясняться перед своей страной. В финале Россия выглядела безжизненной и слабой. Интересно, разрешат ли Алексею Жамнову продолжить работу в качестве главного тренера на весеннем чемпионате мира», — пишет Хуттунен.