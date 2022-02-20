Хоккеист сборной России Шипачев заявил, что ему нравилась атмосфера в команде на ОИ

Эксклюзивное интервью с капитаном сборной России после финала с Финляндией (1:2).

— Вадим, вам самому нравилось то, что было на льду?

— Есть работа, которую надо выполнять.

— Я не про это. Есть работа, которую делаешь из-под палки, а есть задания, выполнять которые в кайф.

— А я и кайфовал на Олимпиаде. Мне очень нравилась атмосфера в команде. У нас был хороший коллектив. Я правду говорю, не все плохо было, как вы считаете.

— Разве?

— Конечно. У нас в команде полно молодых ребят, получивших невосполнимый опыт. Я рад за Арсения Грицюка, Александра Никишина. Я рад за этих парней, уверен, что подобный опыт пригодится в карьере.

— Но игра была не очень.

— Да? А помните, как на чемпионатах мира было? Играем в зрелищный хоккей, забиваем, а в ответ слышим: «Да кому вы там забиваете? Датчанам каким-то». В Пекине все команды действовали одинаково. Особо голов нет, все душат, давят, бегут, толкаются. Видимо, сейчас хоккей поменялся.

— Понятно.

— Честно, я рад, как все закончилось. То же самое сказал и всем пацанам в раздевалке.

— А что сказали?

— Пацаны, финал проигран, это очень обидно. Но эти медали с вами на всю жизнь. И надо насладиться этим моментом. Да, сейчас трудно, мы немного не осознаем результат, да и все рассчитывали на золото. Но теперь, когда матч сыгран, всем только благодарность за работу. И особенно я бы хотел отметить парней, которые приехали в сборную, но не выходили на лед, а только тренировались. Они себя вели очень достойно. Видно было, как хотели нам помочь.

— Не было времени поговорить с вами на бытовые темы. Говорят, что еда у спортсменов была очень плохой.

— У меня живот болит последнюю неделю.

— Из-за питания?

— А других поводов нет вроде бы. Я уже жене набрал. Она сказала, что суп приготовит, котлетки. Ближайший месяц я вообще ни в один ресторан не зайду, буду только дома питаться. Супруга у меня идеально готовит.

— По поводу питания в Пекине — кошмар.

— Но все в равных условиях.

— Я слышу, как вы пытаетесь оправдаться за что-то? Но зря. Я просто хочу поинтересоваться условиями быта спортсменов.

— Но могут воспринять так, словно я на еду сваливаю все проблемы.

— Так воспримут только те, кто любое слово расценит как оправдание.

— Но питание действительно так себе. Поначалу я думал, что наши девочки из хоккейной сборной смеются, рассказывая о том, какое ужасное питание в Олимпийской деревне. А потом увидел это собственными глазами и понял, что они не преувеличивали. Опять же этим не только мы питались, но и все участники Игр. Я хочу домой.

— Маски не надоели?

— Этого вообще мне не понять. Мы все привитые, почему мы должны ходить на Олимпиаде в масках? Осталось потерпеть сутки. Скоро домой, увидим своих близких. Я бы еще и поблагодарил болельщиков сборной. Спасибо, что поддерживали нас. Мы очень хотели выиграть золото, но в хоккее так бывает.

— Еще один момент. Многие спортсмены говорят, что тут нет духа Олимпиады. Ограничения испортили Игры.

— Какое-то подобие праздника было на открытии, когда мы несли знамя. Потом все исчезло. Мало зрителей, все превратилось в обычный турнир. Но что делать, если сейчас обстановка такая.