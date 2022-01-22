Олимпиаду выиграет не тот, кто сильнее, а тот, кто меньше болеет «короной». У России с этим проблемы

Обзор дня Алексея Шевченко.

Правила

Олимпиада из-за состава участников будет довольно ужасной, но это не останавливает ИИХФ и МОК. Хоккейный турнир должен пройти в любом случае, несмотря ни на что. Лишь бы было. Ради этого можно устроить тюрьму для спортсменов, убивая их даже те небольшие эмоции, вызванные предстоящей битвой за медали. Но учтены ошибки молодежного чемпионата мира. И странно, что до таких простых правил не додумались в Канаде. Теперь техническое поражение будет записано только тем, кто не сможет выставить минимальный состав — 13 полевых и двух вратарей. В любом другом случае матч будет сыгран. Для этого командам разрешено привезти сразу шесть запасных, которые могут быть заявлены незамедлительно в случае проблем с вирусом у кого угодно. Это немного упрощает работу тренерам.

Но есть и откровенно глупые моменты. Например, если в плей-офф команду поразила эпидемия, то вместо них играет другой соперник, показавший лучший результат на групповом этапе. Все сразу заговорили про вероятную победу хозяев, но это должны вообще все заболеть, чтобы подобное случилось. А вот успех какого-нибудь неявного фаворита вполне возможен. Громкие сенсации точно будут, так что зря вы обсуждаете составы и рассуждаете, кого взяли из лучших, а кого нет. Результаты будут определять вирус и характер. В нашей команде сейчас примерно 10 человек больны и сидят в номере без дела, кому-то только в пятницу пришел отрицательный тест. А вспомните, когда последний раз хоккеисты выходили на лед? У чехов, например, ситуация не лучше. И, несмотря на все проблемы, накануне была поставлена точка — переноса хоккейного турнира не будет.

Александр Андриевский. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Работа

Может быть, еще полгода назад переход тренера из КХЛ в ВХЛ мог считаться понижением в карьере, а сейчас Высшая лига — главная в стране. Работать там тяжело, но проявить себя можно. И не удивляйтесь, что Александр Андриевский перебирается в «Нефтяник» из Альметьевска. Формально он будет тренером-консультантом, но, думаю, что белорусский специалист мог бы стать и главным, если бы захотел. Смысла нет подписывать контракт до конца сезона, а в следующем чемпионате он бы хотел поработать в КХЛ. Но нет сомнений, что сейчас одним из самых богатых клубов лиги рулить будет именно он.

«Нефтяник» — команда, у которой есть чартер для поездок на гостевые матчи, рискует остаться без плей-офф. И хотя небольшой запас еще есть, он может исчезнуть. Умудрилась же команда проиграть на своем льду «Ижстали» (одному из слабейших клубов лиги) с разгромным счетом 1:6. И такое происходит на протяжении всего чемпионата, с редкими проблесками.

Почему так? Что с клубом, который вообще-то встроен в систему «Ак Барса», но с высокими задачами в своем турнире? Главная причина — управление. Рассказывают, что генеральный менеджер Раил Якупов (отец форварда «Авангарда») своими методами работы отпугивает хоккеистов. Многие не желают слушать его байки с криминальным уклоном, мат и готовы даже пожертвовать деньгами, только, чтобы не было этого ужаса. Разочаровывает и главный тренер Ильнур Гизатуллин. Какое-то время назад он считался одним из самых прогрессивных специалистов высшей лиги, его всерьез рассматривали на должность главного тренера «Ак Барса». Но шло время, бюджет был огромный, подбор хоккеистов шикарный, а результата нет. В этом сезоне тренер окончательно «поплыл», не в силах поменять обстановку. Не думаю, что Андриевский приведет команду к кубку. Но хотя бы задачу выхода в плей-офф поможет решить.

Марко Антилла. Фото Global Look Press

Контракт

«Йокерит» продлил на один сезон контракт со своим самым популярным хоккеистом — Марко Антиллой. Вряд ли кто-то в России узнает Джордана Шредера или Филипа Хольма, но Марко любители фотографии никогда не пропустят. И он отвечает болельщикам взаимностью. Сам видел, что он с радостью откликается, когда к нему подходят. Не любить этого игрока трудно, в том числе и за то, что преодолел сложности в карьере. Много ли российских хоккеистов, вышедших на приличный уровень, поиграли в Волжске? А финна туда ссылали, когда он числился в составе новокузнецкого «Металлурга». Его преображение выглядит удивительным. Считался легионером-ошибкой в слабом российском клубе, а затем вырос в одного из самых ценных ролевиков европейского хоккея.

Это же Антилла выиграл чемпионат мира 2019 года для финнов! Не забыли, как он забивал в важнейших ситуациях, хотя в Братиславе было очень много ребят из НХЛ? Марко — это наш Сергей Андронов, только если оба выйдут на площадь перед ареной ЦСКА, то прохожие скорее узнают финна. Огромный, бесстрашный, готовый подраться. Впечатляет то, с какой любовью он выполняет свою работу. Антилла — игрок третьего-четвертого звеньев, но при этом капитан, и это никого не должно удивлять. Хоккеист, который всегда заметен, притом что у него чуть больше 13 минут игрового времени и всего 11 очков в 40 матчах. И совсем не из-за габаритов — Антилла выделяется объемом работы. У такого хоккеиста уже две шайбы в меньшинстве в этом сезоне, всего девять, но сколько же атак он прервал своими длинными руками! Жаль, что Марко уже 36 лет. Может быть, следующий сезон станет последним, но зато мы его увидим в КХЛ.