Хоккейный турнир Олимпиады не перенесут. Что ждет команды в случае положительных тестов на ковид?

Инсайды «СЭ» о ситуации в Пекине.

Состоится ли хоккейный турнир на Олимпиаде? Достаточно странная новость о переносе соревнований по хоккею и керлингу в Пекине на лето вызвала дополнительные споры. Поборется ли в феврале команда Алексея Жамнова за олимпийское золото?

Как стало известно «СЭ», ничего проведению хоккейного турнира не угрожает. ИИХФ совместно с МОК разработали несколько правил, которые должны обеспечить полноценное проведение соревнований. История с МЧМ тут повториться не должна.

В первую очередь, игроков, сдавших положительные тесты на коронавирус, можно будет заменить. Заявка ограничена 25 хоккеистами, но пока непонятно, сколько игроков из резерва можно будет взять с собой. Особо стоит отметить, что из-за положительного теста у одного представителя вся команда не будет уходить на карантин, как было на МЧМ, а сможет играть.

По правилам хоккея, заявка команды на матч должна составлять как минимум 15 полевых игроков и два вратаря. В Пекине будут дополнительные послабления — сборные смогут выйти на матч и с 13 полевыми игроками. Правда, два вратаря все же обязательны. Любопытная ситуация может случиться, если все вратари сборной сдадут положительные тесты, а полевых игроков будет достаточно. Тогда кто-то из форвардов или защитников может примерить на себя вратарскую экипировку. Если же команда не наберет на матч 13 полевых игроков, ее ждет техническое поражение.

Подготовка к Олимпийским играм в разгаре!

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9 февраля в 11:40 стартуем на пекинской Олимпиаде матчем против Швейцарии ?

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/TqCd2nzJUX — Хоккей России (@russiahockey) January 21, 2022

В плей-офф же технических поражений ждать не стоит: если какая-то сборная не сможет выставить минимальное количество хоккеистов, ее заменит лучшая команда из предыдущей стадии.

Отметим, что представители сборных, сдавшие положительный тест на ковид в течение 30 дней до вылета, должны представить четыре отрицательных теста до вылета в Пекин. Это может существенно повлиять на итоговые составы.