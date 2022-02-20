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Сегодня, 10:41

Федотов: «Один рикошет от щитка игрока решил борьбу за медали»

Федотов отреагировал на поражение Финляндии в финале Олимпийских игр
Игорь Рабинер
Обозреватель

Вратарь сборной России Иван Федотов ответил на вопросы журналистов после поражения в финале Олимпиады-2022 от Финляндии (1:2).

— Как вы чувствовали эту игру?
— Хорошо. Финны здорово сыграли, закрывали трафиком, отскоки были на их сторону, забили какие-то мусорные голы. Они здорово действовали перед воротами, закрывали обзор, создавали нам дискомфорт. Один рикошет от щитка игрока решил исход матча и борьбу за медали. Тяжело что-то говорить. Это хоккей: одни — победители, другие — проигравшие. Сегодня мы оказались не на той стороне, на которой хотели бы все. Тяжело, неприятно, опустошение. Такие моменты выпадают очень редко. Когда ты подходишь так близко, в какой-то момент понимаешь, что шанс уходит. Это демотивирует. Неприятный эмоциональный всплеск. Олимпиада закончена, ничего уже не исправить. Правильно тренеры нам говорили, что надо использовать возможность, которая есть. Их может больше не быть. Сегодня мы сыграли недостаточно хорошо. По статистике мы сегодня тоже уступили. Финны лучше блокировали, больше бросили. Все сложилось в их сторону. Победа сегодня не за нами.
— Опишите два пропущенных гола. Как вы их видели?
— Первый гол я не видел. Два игрока связались передо мной, и шайба здорово вылетела. Да, я мог сыграть лучше, но шайба вылетела так, что я не ожидал. Потому что я не мог сесть раньше времени. Второй гол — рикошет от щитка. Я хотел ее забрать ловушкой, чтобы не было отскока. Но шайба поменяла траекторию. Она стала роковой, которую мы уже не смогли отыграть.
— Вы стали основным вратарем на Олимпиаде. Что это значит для вас?
— Благодарен судьбе, что мне выпал такой шанс — сыграть здесь и довести команду до финала. Это дорогого стоит. Это эмоции и память на всю жизнь. Не знаю, смогу ли я поехать еще на одну Олимпиаду. Надеюсь, что да. Возможностей много не бывает — надо их использовать. Мы были близки, но не получилось.
— У вас сумасшедший прогресс за последние годы, вы сделали себе имя на Олимпиаде. Есть ли мечта сыграть в НХЛ?
— Она есть у каждого вратаря. Наш путь и короткий, и длинный. Поживем — увидим. Сейчас только закончилась Олимпиада, тяжело что-то говорить. За этот турнир я приобрел новую уверенность, новые навыки. Считаю, что это поражение дало больше, чем победа. Ментально ни один победитель не получит тех эмоций и горечи, которые испытывают проигравшие. Психологически я получил новую планку, новую силу, которая дает преимущество над другими. Ты чувствуешь себя намного комфортнее, чем до этого. Такие турниры, такие матчи как со шведами или сегодня — это уроки, которые не даст ни один тренер.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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