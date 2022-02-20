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Сегодня, 09:19

Сборная России проиграла Финляндии в финале Олимпиады

Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в финале Олимпиады
Иван Торопцев
Корреспондент
20 февраля. Пекин. Россия — Финляндия.
Фото Reuters

Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в финале Олимпиады-2022 в Пекине — 1:2.

Единственную шайбу россиян забросил Михаил Григоренко. У финнов отличились Вилле Покка и Ханнес Бьорнинен.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею. До этого финны дважды проигрывали в финалах (в Калгари-1988 и Турине-2006).

Бронзовым призером мужского хоккейного турнира стала сборная Словакии, которая вчера обыграла США (4:0) в матче за третье место.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Финал

Финляндия — Россия — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Григоренко — 1 (бол., Нестеров, Гусев), 7:17 — 0:1. Покка — 1 (Бьернинен, Охтамаа), 23:28 — 1:1. Бьернинен — 1 (Анттила, Охтамаа), 40:31 — 2:1.

Вратари: Сятери — Федотов (59:05).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (15+6+10) — 17 (7+7+3).

Судьи: Бруггеман, Бьерк.

20 февраля. Пекин. Национальный.

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Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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