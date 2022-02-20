Сборная России проиграла Финляндии в финале Олимпиады
Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в финале Олимпиады-2022 в Пекине — 1:2.
Единственную шайбу россиян забросил Михаил Григоренко. У финнов отличились Вилле Покка и Ханнес Бьорнинен.
Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею. До этого финны дважды проигрывали в финалах (в Калгари-1988 и Турине-2006).
Бронзовым призером мужского хоккейного турнира стала сборная Словакии, которая вчера обыграла США (4:0) в матче за третье место.
Хоккей
Олимпийские игры-2022
Финал
Финляндия — Россия — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Григоренко — 1 (бол., Нестеров, Гусев), 7:17 — 0:1. Покка — 1 (Бьернинен, Охтамаа), 23:28 — 1:1. Бьернинен — 1 (Анттила, Охтамаа), 40:31 — 2:1.
Вратари: Сятери — Федотов (59:05).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 31 (15+6+10) — 17 (7+7+3).
Судьи: Бруггеман, Бьерк.
20 февраля. Пекин. Национальный.