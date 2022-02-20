Анттила о победе над Россией в финале Олимпиады: «Мы сыграли свой лучший матч на турнире»
Анттила назвал матч против России в финале Олимпиады лучшим для Финляндии на Играх
Нападающий сборной Финляндии Марко Анттила прокомментировал победу над Россией (2:1) в финале Олимпиады в Пекине.
— Думаю, мы сыграли свой лучший матч на турнире. Этого было достаточно для победы.
— Как вы можете описать победный гол?
— Я набрасывал шайбу, а Бьорнинен создал хороший трафик перед воротами.
Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею. Анттила стал автором результативной передачи на Ханнеса Бьорнинена, который забросил победную для финнов шайбу в финале.
Новости