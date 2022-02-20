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Сегодня, 10:40

Анттила о победе над Россией в финале Олимпиады: «Мы сыграли свой лучший матч на турнире»

Анттила назвал матч против России в финале Олимпиады лучшим для Финляндии на Играх
Игорь Рабинер
Обозреватель

Нападающий сборной Финляндии Марко Анттила прокомментировал победу над Россией (2:1) в финале Олимпиады в Пекине.

— Думаю, мы сыграли свой лучший матч на турнире. Этого было достаточно для победы.

— Как вы можете описать победный гол?

— Я набрасывал шайбу, а Бьорнинен создал хороший трафик перед воротами.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею. Анттила стал автором результативной передачи на Ханнеса Бьорнинена, который забросил победную для финнов шайбу в финале.

Марко Анттила
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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