Анттила о победе над Россией в финале Олимпиады: «Мы сыграли свой лучший матч на турнире»

Анттила назвал матч против России в финале Олимпиады лучшим для Финляндии на Играх

Нападающий сборной Финляндии Марко Анттила прокомментировал победу над Россией (2:1) в финале Олимпиады в Пекине.

— Думаю, мы сыграли свой лучший матч на турнире. Этого было достаточно для победы.

— Как вы можете описать победный гол?

— Я набрасывал шайбу, а Бьорнинен создал хороший трафик перед воротами.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею. Анттила стал автором результативной передачи на Ханнеса Бьорнинена, который забросил победную для финнов шайбу в финале.