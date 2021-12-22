В сборной США отреагировали на решение НХЛ не ехать на Олимпиаду 2022 года
19:05
Федерация хоккея США выступила с заявлением, в котором прокомментировала решение НХЛ не ехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
«Пусть мы разочарованы таким решением, но уважаем его. Тем не менее мы с большим энтузиазмом ждем предстоящих Олимпийских игр. Мы соберем команду, которая будет претендовать на золотые медали.
Что касается представителей НХЛ, которые должны были работать в национальной команде, в ближайшее время мы объявим имена тех, кто их заменит», — говорится в заявлении.
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