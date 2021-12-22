В профсоюзе игроков НХЛ рассчитывают на участие в Олимпиаде-2026

Глава профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер прокомментировал решение лиги не отпускать хоккеистов на Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

«Новое Коллективное соглашение было подписано 17 месяцев назад. С тех пор игроки НХЛ мечтали о том, чтобы выступить на зимних Олимпийских играх. И до недавнего времени двери в Пекин были открыты.

Но вмешался коронавирус, что привело к переносу десятков матчей регулярного чемпионата. И как бы мы не хотели другого, но мы должны использовать паузу на матчи олимпийского турнира иначе.

Конечно, игроки и хоккейные болельщики будут крайне разочарованы. Но пандемия не позволяла нам провести полноценный регулярный чемпионат с сезона-2018/19. И для нас очень важно исправить этот момент. Мы ожидаем, что игроки НХЛ вернутся на олимпийскую арену в 2026 году», — приводит слова Фера пресс-служба организации.

Ранее был опубликован отчет, согласно которому более ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. Лига перенесла на неопределенный срок матчи большинства клубов.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.