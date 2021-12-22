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Заявление НХЛ об отказе отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине

18:05
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Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года в Пекине. НХЛ на официальном сайте 22 декабря объявила об этом решении.

«Национальная хоккейная лига уважает желание игроков представлять свои страны и выступать на турнире «лучших среди лучших». Мы ждали максимально возможный срок, прежде чем были вынуждены принять такое решение. К сожалению, учитывая переносы матчей регулярного чемпионата НХЛ, который были вызваны эпидемий коронавиурса, а это уже 50 игр, участие игроков команды НХЛ в Олимпийских играх не представляется возможным.

Мы благодарим Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея за все усилия, которые они приложили. С нетерпением ждем возможности выступить на Олимпиаде-2026», — заявил глава НХЛ Гэри Беттмэн.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

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Иван Шитик все материалы автора
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